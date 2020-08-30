شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقاضى مطورين لبيع "لايكات" مزيفة على انستجرام والتلاعب بسياسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فيس بوك مقاضاة العديد من المطورين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة لانتهاكهم سياساته من خلال بيع "اللايك" المزيفة على انستجرام، إذ زعم موقع فيس بوك فى بيان أن مطورا يدعى نيكولاى هولبر، أدار "خدمة مشاركة وهمية" تُعرف باسم "ناكروتكا" Nakrutka ، واستخدم مواقع ويب مختلفة لبيع خدمات تفاعل وهمية لمستخدمى انستجرام، وقالت الشركة تعليقا على هذا الأمر: "لقد قمنا سابقًا بتعطيل الحسابات المرتبطة بـ "هولبر" وخدمته، وحذرناه رسميًا من أنه ينتهك شروطنا، وأرسلنا خطاب الإيقاف والكف".

تشير وثائق المحكمة التى اطلعت عليها شركة Petapixel بأن Holper كان يدير مواقع ويب المختلفة بما فى ذلك " Instagram.by" و "Nakrutka.cc"، وسمحت هذه المواقع للمستخدمين بالتسجيل من أجل شراء المتابعين والإعجابات والتعليقات والمشاهدات، ويبدو أن موقع Nakrutka على الويب شجع المستخدمين على "خداع انستجرام".

وفقًا للتقرير، تباينت الأسعار، لكن الحد الأقصى للدفع كان 1700 روبل (حوالى 17 جنيهًا إسترلينيًا) لكل معاملة.

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وشارك فيس بوك أمثلة محددة لما تقدمه خدمة Holper ؛ إذ أشار إلى مستخدم جديد تمامًا حصل على 10000 إعجاب "خلال دقائق" من نشر صورة ماعز على حساب بدون متابعين.

وأضاف فيس بوك: "اشترى ما لا يقل عن خمسة مستخدمين آخرين لـ انستجرام إعجابات من Defendant على نفس الموقع ونشروا نفس صورة ماعز على حسابات انستجرام الخاصة بهم، ولى الرغم من عدم وجود متابعين لهذه الحسابات وعدم وجود تعليقات على الصور، فقد تلقت الصور ما بين 3000 و 10000 إعجاب فى غضون دقائق."

يسعى فيس بوك للحصول على أمر قضائى دائم بشأن طريقة التفاعل مع كلا من الشبكة الاجتماعية انستجرا ، فضلاً عن الأضرار التعويضية والقانونية والعقابية والأضرار الناجمة عن انتهاك العلامة التجارية و 100،000 دولار كتعويض قانونى لكل اسم نطاق مخالف.