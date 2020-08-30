شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتعدى الـ100 على عطارد وهتصغر على نبتون.. اعرف عمرك على الكواكب الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك النظام الشمسى مجموعة متنوعة للغاية من الكواكب، بداية من كوكب الزهرة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 471 درجة مئوية، وصولا إلى نبتون، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 201 درجة مئوية، وبالإضافة إلى اختلاف درجات الحرارة، فإن للكواكب أيضًا حركات مختلفة، مما يعنى أن طول اليوم والسنة مختلفان تمامًا.

وقد قام موقع Exploratorium بتطوير آلة حاسبة يدوية تتيح لك معرفة عمرك على الكواكب الأخرى، فما عليك سوى إدخال تاريخ ميلادك، وستكشف الآلة الحاسبة عن عمرك بالأيام والسنوات، وكذلك موعد عيد ميلادك القادم، فعلى سبيل المثال، إذا كان عيد ميلادى هو 4 يناير 1992، وهذا يعنى أنك هنا على الأرض تبلغ من العمر 28 عامًا.

ومع ذلك، ففى عطارد، سيكون عمرك 118.9 عامًا وسيكون عيد ميلادك القادم فى 1 سبتمبر 2020، بينما فى نبتون سيكون 0.17 عامًا فقط، ولن يكون عيد ميلادك القادم حتى 11 أغسطس 2240، وهكذا.

لفهم سبب حدوث ذلك، من المفيد معرفة كيفية تحديد اليوم والسنة فعليًا، حيث أوضح Exploratorium: "إن الأرض تتحرك، في الواقع عدة حركات مختلفة دفعة واحدة، وهناك نوعان من الأشياء التي تهمنا على وجه التحديد، وهما أولاً ، تدور الأرض حول محورها، مثل قمة دوارة، ثانيًا، الأرض تدور حول الشمس، مثل كرة حبل في نهاية خيط يدور حول القطب المركزي، ويتم تحديد اليوم من خلال الوقت الذي يستغرقه دوران الأرض على محورها".

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وقال Exploratorium: "لا توجد قواعد تحكم معدلات دوران الكواكب، كل هذا يتوقف على مقدار" الدوران "في المادة الأصلية التي دخلت في تكوين كل منها، للمشتري العملاق الكثير من الدوران، حيث يدور مرة واحدة على محوره كل 10 ساعات، بينما يستغرق كوكب الزهرة 243 يومًا للدوران مرة واحدة ".

وفي الوقت نفسه، فإن دورة الأرض حول الشمس هي الطريقة التي نحدد بها العام، وأضاف Exploratorium: "بينما تستغرق الأرض 365 يومًا لإنشاء دائرة واحدة، فإن أقرب كوكب وهو عطارد، يستغرق 88 يومًا فقط، بينما يستغرق بلوتو الفقير والمثقل والبعيد 248 عامًا لدورة واحدة ".