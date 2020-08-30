شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تسجل 80 اقترابا لكويكبات من الأرض خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الفضائية الفدرالية الروسية "روس كوسموس"، اليوم، إنها سجلت فى أغسطس الجارى، اقتراب كويكبات من مجموعة أبولو، من الأرض 80 مرة، وأضاف مصدر فى الوكالة: "غالبا ما تقترب من الأرض كويكبات من مجموعة أبولو، وتم فى أغسطس 2020، تسجيل ما يقرب من 80 اقترابا من هذا النوع، وكان أقربها على مسافة أقل من 8 آلاف كيلومتر".

ونوه المصدر، بأن غالبية الأجسام الفضائية التى تم تسجيلها، جديدة ولم تقترب من الأرض سابقا، وفقط 10 منها اقتربت من كوكبنا فى وقت سابق (فى 2007-2018)، حسب روسيا اليوم.

وأوضح المصدر أنه "بعد كشف الكوكيب يتم حساب المدارات على المدى الطويل والخطر المحتمل على الأرض".

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فى وقت سابق، أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية، بأن الجرم السماوى المسمى 2011 ES4، سيطير فى 1 سبتمبر، فوق الأرض على مسافة حوالى 120 ألف كيلومتر بسرعة حوالى 8 كم / ثانية.

من المنتظر أن يمر الكويكب المعروف باسم 2011 ES4 من الأرض بعد غد الثلاثاء، حيث يبلغ طوله 30 مترًا ، فهو أكبر من حافلة ذات طابقين، حيث سيكون على مسافة أقل بثلاث مرات من القمر، ويعتقد العلماء أن الحد الأدنى للمسافة التي يمر بها الكويكب إلى الأرض هو 120 ألف كيلومتر، وللمقارنة: يقع القمر على مسافة 384.4 ألف كيلومتر بالنسبة لكوكبنا، وسيتم التقارب الساعة 19.12 بتوقيت موسكو.

وبحسب موقع express البريطاني، ففي حين أن هذا قد يبدو وكأنه مسافة كبيرة ، فإنه من الناحية الفلكية هي مسافة قريبة للغاية، كما كشفت ناسا أيضًا أن الكويكب يسافر بسرعة مذهلة تبلغ 8.2 كيلومترًا في الثانية - أو 29500 كيلومترًا في الساعة، وبهذه السرعة ، يمكنه السفر حول الأرض في غضون ساعة.