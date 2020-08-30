شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه قرار حظر الصين بيع تقنيات الذكاء الاصطناعى وكيف يهدد صفقة تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التجارة الصينية تعديلاً لقائمة الصادرات الخاضعة للرقابة، والتى جاء من ضمنها بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات صينية، وهو الأمر الذى قد يهدد إتمام صفقة بيع تيك توك التي تعتمد بشكل رئيس على تلك التقنيات في عملها، حيث أصبحت تضم القائمة الجديدة حظراً لبيع نظام اقتراح المحتوى المخصص للمستخدم بناءً على تحليل البيانات، وتقنيات أخرى تعتبر أساسية في عمل العديد من التطبيقات.

التعديل الصينى:

ويحذف التعديل على موقع وزارة التجارة أربعة عناصر في مجال التقنيات المحظور تصديرها، وخمسة عناصر في التقنيات المقيد تصديرها، مثل تكنولوجيا برامج جدار الحماية، كما يضيف التعديل 23 عنصرًا جديدًا إلى قائمة التقنيات المحظور تصديرها، من ضمنها تقنيات إنتاج المواد الفضائية والليزر وخدمات المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات وتكنولوجيا الواجهة التفاعلية للذكاء الاصطناعي.

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خطوة الصين الجديدة:

وكشفت الصين أنه من المحتمل وضع تلك التقنيات في استخدامات مدنية أو عسكرية وبيعها خارج البلاد وهو ما يعتبر محظوراً، فيما يعتمد تطبيق تيك توك على خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحلل بيانات المستخدمين واهتماماتهم وما يتفاعلون معه من محتوى ليقترح لهم فيديوهات تلائمهم، ويعتبر هذا أحد أهم أسباب نجاح تيك توك حيث يتيح استكشاف المحتوى الأفضل بسبب قوة خوارزمياتها.

وقال خبير تجاري صيني لوسائل إعلام رسمية: إن قواعد الصين الجديدة بشأن صادرات التكنولوجيا تعني أن بيع بايت دانس لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة قد يحتاج إلى موافقة بكين، وهو مطلب من شأنه أن يعقد عملية سحب الاستثمارات القسري.

أزمة تيك توك

فيما تواجه شركة ByteDance الصينية الشركة الأم لتيك توك، ضغوطاً أمريكية لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وأمامها مهلة حتى 12 نوفمبر وهناك العديد من المشترين المحتملين حالياً منهم مايكروسوفت وأوراكل وولمارت وحتى شركات استثمار مخاطر ووصلت العروض إلى 20 مليار دولار، إلا أن ByteDance ترفض هذا وتريد مقاضاة الأمر التنفيذي من ترامب.