شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وفيس بوك يعقدون صفقات ضخمة لشراء مكاتب رغم تشجيعهم سياسة العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت كبرى شركات التكنولوجيا معيارًا في الأشهر الأخيرة للحد من الجدل المتزايد حول متى وكيف يجب على الشركات العودة إلى مكان العمل وسط Covid-19، فمع بدء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، كانت الشركات مثل جوجل و فيس بوك و تويتر من بين أكثر الشركات إقبالا لإغلاق مكاتبها، والسماح للموظفين بالعمل عن بُعد، وتأجيل خطط العودة حيث أدى الوباء إلى إغلاق الحياة اليومية والتجارة، حيث يتوقع البعض، بما في ذلك فيس بوك و تويتر، أن يصبح العمل عن بُعد عنصرًا ثابتًا لعملياتهم.

ومع ذلك، حتى مع استمرار عدم اليقين وحالة الغموض حول ما إذا كان المستأجرون سيعودوا إلى المكتب، فقد استمر عمالقة التكنولوجيا هؤلاء في الاستحواذ على المساحات في وقت لم يكن أي موظف موجود بالمكاتب. ويسعى الكثيرون بدلاً من ذلك إلى تقليص حجمها.

ولعل الطريقة لفهم هذا التناقض الواضح هو موقف القوة النسبية الذي وجدت العديد من شركات التكنولوجيا نفسها فيه وتوقعاتهم للنمو المستقبلي - بالإضافة إلى وجهة نظرهم بأن ترتيبات العمل المرنة لن تقلل من أهمية المكاتب.

هذا النشاط، الذي شوهد في صفقة فيس بوك الأخيرة لاستئجار 730 ألف قدم مربع في ويست سايد في مانهاتن وقرار أمازون في مارس بشراء مبنى لورد وتايلور في الجادة الخامسة مقابل 1.1 مليار دولار، حيث يشير مقرها في مدينة نيويورك إلى أن شركات التكنولوجيا تقدم خدمات مصرفية لموظفيها وستعود إلى عملهم.

وقال ساشا زاربا نائب رئيس شركة CBRE المتخصصة في ترتيب معاملات التأجير مع شركات التكنولوجيا: "تمنح الشركات الكثير من القوة الآن لموظفيها فيما يتعلق بما إذا كانوا سيعودون ومتى. وبسبب ذلك، يتم تجميد الكثير من نشاط التأجير في السوق".

وأضاف: "إن عقود الإيجار الأخيرة التي رأيناها من الصناعة تدعم حقيقة أنهم يؤمنون بجدوى المكتب وعلى المدى الطويل يفترضون أن موظفيهم سيرغبون في العودة، وأنت تراهم يخططون لذلك. "

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وقد مثّل زاربا مؤخرًا خدمة مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي TikTok في صفقتها الأخيرة، التي تم توقيعها خلال الوباء، لتستحوذ على أكثر من 200 ألف قدم مربع في تايمز سكوير، فيما تنمو الشركة ، التي تتنافس عليها Oracle و Walmart و Microsoft ، بشكل كبير في الصفقة من المساحة السابقة التي كانت تشغلها في موقع WeWork.

وقال زربا: "إنها مثال على ذلك، وعلى الرغم مما يمرون به، فهم يؤمنون بقوة وأهمية المكتب ولديهم نظرة مستقبلية طويلة المدى لمدينة نيويورك."

في علامة أخرى حديثة على أن شركات التكنولوجيا ترى مستقبلاً للمساحات المكتبية، تتفاوض أبل لإضافة 60 ألف قدم مربع إلى العمليات التي افتتحتها مؤخرًا في 11 Penn Plaza، كما استأجرت أمازون للتو 35000 قدم مربع مؤخرًا في مانهاتن لخدمة ألعاب الفيديو المتدفقة Twitch، وفي غضون ذلك، تخطط شركة تويتر، التي ذكرت أنها ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائما، للاحتفاظ بمكتبها في مانهاتن، حسبما كشف مالك العقار مؤخرًا لـ Business Insider.

كذلك فإن العديد من صفقات المكاتب الكبيرة التي وقعت عليها مؤخرًا شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت قبل الوباء، لكن انخفاض إيجارات المكاتب جعل المزيد من الشركات تفكر بشكل انتهازي ويمكن أن تدفع البعض إلى توقيع صفقات وهو الأمر الذى يرجع إلى الاعتقاد المتزايد بأن المكاتب المادية ستلعب دورًا في نموها على المدى الطويل.

وقال ستيف بيليجمير، المدير التنفيذي لشركة كوشمان آند ويكفيلد، لموقع بيزنس إنسايدر: "ضع في اعتبارك أن العقارات سفينة تسير ببطء"، ومنذ ظهور الوباء؛ شهدت العديد من شركات التكنولوجيا ثرواتها تنمو فقط، أصبحت Apple مؤخرًا أول شركة أمريكية يتم تداولها علنًا تتجاوز 2 تريليون دولار وتضاعفت أسهم Amazon تقريبًا منذ بداية العام، حتى مع مرور الاقتصاد الأكبر بانكماش تاريخي، وهذا إلى جانب حقيقة أن إيجارات المكاتب آخذة في الانخفاض مع انخفاض نشاط التأجير، مما ترك العديد من المستأجرين التقنيين الأثرياء في وضع مالي فريد لمضاعفة مستقبل مكان العمل".

تأجير المكاتب الفنية مستمر بشكل أفضل بكثير من السوق ككل

على الرغم من الصفقات التقنية الأخيرة، فقد انخفض التأجير بشكل عام في الأسواق الرئيسية وحتى النشاط بين شركات التكنولوجيا - التي شكلت 22٪ من تأجير المكاتب في الولايات المتحدة العام الماضي، ووفقًا لبيانات CBRE - انخفض بشكل حاد، وانخفض نشاط التأجير في الربع الثاني في مانهاتن، أكبر سوق للمكاتب في البلاد من حيث المساحة والتكلفة، بنسبة 70٪ عن المتوسط الفصلي السابق للسنوات الثلاث الماضية إلى 2.5 مليون قدم مربع فقط، وهو أقل ربع خلال 25 عامًا، وفقًا لبيانات من شركة الخدمات العقارية التجارية وشركة الوساطة Cushman & Wakefield.