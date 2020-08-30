افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر

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ثيمات ويندوز 10 كثيرة جدًا عديدة جدًا و متنوعة جدًا يمكنك تحميلها من متجر مايكروسوفت بسهولة و يسر. فكرة الثيمات بدأت منذ بداية ويندوز تقريبًا و ظهرت بشكل بارز في Windows xp بوجود 3 ثيمات في النظام ما بين الأزرق و الفضي و الأخضر. و زاد الأمر في Windows Vista و Windows 7 حتى تطور الأمر الى المستوى الحالي. فأصبحت الثيمات تقوم بتغيير الخلفيات و وضع ترتيب خلفيات تتغير مع بعضها. و مع تغيير لألوان النظام لما يناسب هذه الخلفيات. ثيمات ويندوز 10 بما انها تقتصر على الخلفيات و الألوان فقط ففي هذا المقال نجمع مجموعة من الثيمات الجيدة.

Butterflies

خلفيات الفراشات شكلها جيد. مضيئة بشكل كاف لتصبح شكل الشاشة لك جيدة جدًا. الخلفيات المضيئة تجعلك تظن ان الشاشة الخاصة بك افضل بكثير من نوعها الحقيقي. و لذلك فخلفيات الفراشات و ثيم الفراشات يعطي شكل مميز جدًا

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Cats Everywhere

فكرة القطط في الشكل جيدة جدًا لكل محبي القطط و ثيمات ويندوز 10 الخاصة بالقطط مميزة. الكثير من الناس يكرهونها و لكن ثيم قطط لويندوز 10 لن يكون سيئًا و سيعجبك بالتأكيد. لذلك لم لا

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Jellyfish

الثيم يتكون من 8 صور لقنديل البحر و هو من اجمل ثيمات ويندوز 10 المضيئة و الجيدة جدًا. سيعطيك احساسًا ان شاشتك افضل من شكله الطبيعي و شكل الخلفيات سيكون جيدًا جدًا فلم لا.

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Snowflakes and Frost

مناظر الشتاء جيدة جدًا و الصور التي يمكن ان تخرج بها من وقت الأمطار مميزة الشكل و لذلك الـSnowflakes او صور لأشكال الثلج المنهمر دائمًا ما تحوز على انتباهي و هي اختيار موفق لخلفيات و ثيمات ويندوز 10

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NASA Hidden Universe

من الفضاء الى خلفية جهازك الشخصي خلفيات مصورة بإستعمال تلسكوبات ناسا. الثيم به 14 صورة مذهلة تم التقاطها للفضاء. و هي شكلها جيد جدًا

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Candlelight

اضواء الشموع جيدة جدًا بشكل كبير و مميزة لتضعها خلفية لجهازك. الخلفيات الخاصة بالشموع تمتاز بأماكن مظلمة و اماكن مضيئة في الخلفية مما يجعل شكلها جيدًا جدًا لذلك من ثيمات ويندوز 10 المفضلة لي التي تحتوي على الشموع ايضًا

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Muscle Cars

من اجل محبي السيارات الأمريكية الكلاسيكية او التي بإسم American Muscles. يعطيك الثيم مجموعة صور جيدة لويندوز 10 ايضًا

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Creepy Cobwebs

من الصور المميزة لغرابتها و شكلها الجديد. من ثيمات ويندوز 10 الجيدة بسبب الشكل الغريب للصور و الجديد ايضًا.

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Blue Water

من ثيمات ويندوز 10 الجيدة التي ستجعلك تشتاق للبحر و المياه و البحار من جديد. ثيم Blue water جيد جدًا و يحمل خلفيات و صور ممتازة جدًا لذلك هذا اختيار ممتاز

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