علوم وتكنولوجيا

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر

ثيمات ويندوز 10 كثيرة جدًا عديدة جدًا و متنوعة جدًا يمكنك تحميلها من متجر مايكروسوفت بسهولة و يسر. فكرة الثيمات بدأت منذ بداية ويندوز تقريبًا و ظهرت بشكل بارز في Windows xp بوجود 3 ثيمات في النظام ما بين الأزرق و الفضي و الأخضر. و زاد الأمر في Windows Vista و Windows 7 حتى تطور الأمر الى المستوى الحالي. فأصبحت الثيمات تقوم بتغيير الخلفيات و وضع ترتيب خلفيات تتغير مع بعضها. و مع تغيير لألوان النظام لما يناسب هذه الخلفيات. ثيمات ويندوز 10 بما انها تقتصر على الخلفيات و الألوان فقط ففي هذا المقال نجمع مجموعة من الثيمات الجيدة.

Butterflies

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 1

خلفيات الفراشات شكلها جيد. مضيئة بشكل كاف لتصبح شكل الشاشة لك جيدة جدًا. الخلفيات المضيئة تجعلك تظن ان الشاشة الخاصة بك افضل بكثير من نوعها الحقيقي. و لذلك فخلفيات الفراشات و ثيم الفراشات يعطي شكل مميز جدًا

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Cats Everywhere

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 2

فكرة القطط في الشكل جيدة جدًا لكل محبي القطط و ثيمات ويندوز 10 الخاصة بالقطط مميزة. الكثير من الناس يكرهونها و لكن ثيم قطط لويندوز 10 لن يكون سيئًا و سيعجبك بالتأكيد. لذلك لم لا

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Jellyfish

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 3

الثيم يتكون من 8 صور لقنديل البحر و هو من اجمل ثيمات ويندوز 10 المضيئة و الجيدة جدًا. سيعطيك احساسًا ان شاشتك افضل من شكله الطبيعي و شكل الخلفيات سيكون جيدًا جدًا فلم لا.

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Snowflakes and Frost

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 4

مناظر الشتاء جيدة جدًا و الصور التي يمكن ان تخرج بها من وقت الأمطار مميزة الشكل و لذلك الـSnowflakes او صور لأشكال الثلج المنهمر دائمًا ما تحوز على انتباهي و هي اختيار موفق لخلفيات و ثيمات ويندوز 10

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NASA Hidden Universe

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 5

من الفضاء الى خلفية جهازك الشخصي خلفيات مصورة بإستعمال تلسكوبات ناسا. الثيم به 14 صورة مذهلة تم التقاطها للفضاء. و هي شكلها جيد جدًا

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Candlelight

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 6

اضواء الشموع جيدة جدًا بشكل كبير و مميزة لتضعها خلفية لجهازك. الخلفيات الخاصة بالشموع تمتاز بأماكن مظلمة و اماكن مضيئة في الخلفية مما يجعل شكلها جيدًا جدًا لذلك من ثيمات ويندوز 10 المفضلة لي التي تحتوي على الشموع ايضًا

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Muscle Cars

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 7

من اجل محبي السيارات الأمريكية الكلاسيكية او التي بإسم American Muscles. يعطيك الثيم مجموعة صور جيدة لويندوز 10 ايضًا

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Creepy Cobwebs

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 8

من الصور المميزة لغرابتها و شكلها الجديد. من ثيمات ويندوز 10 الجيدة بسبب الشكل الغريب للصور و الجديد ايضًا.

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Blue Water

افضل ثيمات ويندوز 10 لأجهزة الكمبيوتر 9

من ثيمات ويندوز 10 الجيدة التي ستجعلك تشتاق للبحر و المياه و البحار من جديد. ثيم Blue water جيد جدًا و يحمل خلفيات و صور ممتازة جدًا لذلك هذا اختيار ممتاز

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المصدر الأصلي : عرفني

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