تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Nokia 3.4 المرتقب من HMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف HMD المرتقب Nokia 3.4، قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف المتوقع خلال فعاليات IFA 2020 القادمة.

تستعد شركة HMD لحضور فعاليات IFA 2020 القادمة في شهر سبتمبر، حيث تخطط الشركة لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة التي تشمل Nokia 3.4 الذي يعرف برمز “Doctor Strange”، وأيضاً هاتف الشركة Nokia 2.4 الذي يعرف برمز “Wolverine”.

ولقد رصد هاتف Nokia 3.4 في قاعدة بيانات GeekBench، كما نشرت صور ثلاثية الأبعاد للهاتف والتي ترتكز على المواصفات التي تم تسريبها من GeekBench.

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وتوضح الصورة ثلاثية الأبعاد تصميم الكاميرة الرئيسية في هاتف Nokia 3.4، والتي تتميز بتصميم دائري يحاكي تصميم الكاميرة في Nokia C5 Endi، بينما يختلف التصميم الأمامي لهاتف Nokia 3.4 الذي يضم كاميرة سيلفي في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن هانف Nokia 3.4 يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يأتي بأبعاد 19:9، ومن المتوقع أن تضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Nokia 3.4 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W، ومنفذ microUSB للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon التي تأتي برمز “Bengal” وهي رقاقة Snapdragon 662 أو Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يعلن عن الهاتف في 3 من سبتمبر.

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