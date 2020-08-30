تكنولوجيا: iRobot تعلن عن منصة جديدة بترقية لتقنية الذكاء الإصطناعي للمكانس الروبوتية الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iRobot عن أكبر ترقية في برمجيات المكانس الروبوتية الذكية من خلال منصتها الجديدة التي تعرف ب”iRobot Genius Home Intelligence” والتي تأتي بتعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي.

تستهدف iRobot بمنصتها الذكية الجديدة للمكانس الروبوتية الذكية إستبدال الأنظمة الحالية بأنظمة جديدة للذكاء الإصطناعي في جميع إصدارات الشركة من المكانس الروبوتية الذكية، لدعم المستخدم بتحكم فعلي في هذه الأجهزة.

أكد Angle الرئيس التنفذي لشركة iRobot على أن المنصة الذكية الجديدة للمكانس الروبوتية الذكية تدعم المستخدم في التحكم بآداء أفضل في المكانس الروبوتية الذكية، ولقد كانت بداية ترقية برمجيات الشركة في 2018، حيث قدمت الشركة ميزة رسم خرائط للبيت لتحديد المواقع المراد تنظيفها، ومن ثم توجيه المكنسة الروبوتية للتنظيف عند الطلب.

ولقد جاءت المنصة الجديدة بتصميم جديد لتطبيق iRobot، حيث يتاح للمستخدم الآن من خلال التطبيق تحديد المواقع المراد تنظيفها بدقة أكبر، كما يمكن أيضاً تحديد المواقع التي تحتاج لتنظيف خاص بتركيز أكثر في نقطة محددة.

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أيضاً تتيح البرمجيات الذكية الجديدة رسم خرائط للمنزل في مكانس Roombas والتي ترتكز الآن على رؤية المكانس الروبوتية بالكاميرات المدمجة، حيث ستعمل على تحديد مواقع الآثاث في المنزل، ودعم المستخدم بإقتراحات لإضافتها للخرائط المسبق تحديدها للتنظيف.

كما سيتاح لمساعد Alexa الرقمي توجيه المكانس الروبوتية عبر تطبيق iRobot لتنظيف موقع محدد بشكل سريع، كتوجيه المكنسة الروبوتية لتنظيف أسفل مائدة الطعام على سبيل المثال، ولقد أنشأت iRobot خوارزمية الرؤية الآلية التي ترتكز على آلاف الصور لدعم الآله في التعرف على الأشكال المختلفة للآثاث.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم الخوارزمية الجديدة إمكانية تحديد مواقع تعثر المكانس الروبوتية نتيجة لوجود الأسلاك على سبيل المثال، حيث تعمل البرمجيات الذكية على إقتراح تحديد هذا الموقع من بين المواقع التي يجب تجنبها عند تنظيف المنزل، وذلك عبر تخصيص المواقع عبر التطبيق.

كما تأتي البرمجيات الجديدة بميزة جدولة موعد التنظيف، مع إجراءات مخصصة للتنظيف، إلا أن المميزات الجديدة لن تتاح لكافة الإصدارات من مكانس Roomba، حيث من المقرر أن تتاح المميزات الجديدة للإصدارات التي تدعم تحديد خرائط لتنظيف المنزل، والتي تشمل كلاً من Roomba i7 و i7 + و s9 و s9 + و Braava jet m6 robomop.

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