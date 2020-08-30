تكنولوجيا: HONOR تخطط لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية المميزة بتصميم مربع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HONOR لإطلاق ساعة Honor Watch GS Pro الذكية خلال شهر سبتمبر المقبل، ولقد أكدت الشركة مؤخراً على خططها لإطلاق إصدار أخر من الساعات الذكية والذي يأتي بتصميم مربع لقرص الساعة الذكية.

قدمت شركة هواوي مؤخراً ساعة Huawei Watch Fi الذكية التي جاءت بتصميم مربع الشكل لقرص الساعة، مع مجموعة من التقنيات والمميزات الهامة للمستخدمين، ولقد أعلنت Honor خلال الحدث عن خططها لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية يحاكي تصميم Watch Fit.

وتشير التوقعات إلى أن Honor ستكشف النقاب عن ساعة Honor Watch GS Pro الذكية في حدث الشركة الذي يعقد خلال فعاليات IFA 2020 يوم 4 من سبتمبر.

ولقد طرح George Zhao رئيس شركة Honor سؤال على Weibo حول التصميم المفضل لعشاق العلامة التجارية في قرص الساعات الذكية بين المربع أو الدائري.

أيضاً رصد منشور على Honor Life في Weibo يظهر فيه صورة لساعات ذكية تأتي إحداها بالتصميم المستطيل يحاكي Huawei Watch Fit، بينما تتميز الأخرى بتصميم دائري، حيث تشير التوقعات إلى أنه إعلان تشويقي لساعة Honor.

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كما تشير التوقعات إلى أن الساعة المميزة بتصميم مستطيل هي إصدار Honor الخاص من ساعة Fit الذكية، والتي تأتي بتكلفة أقل من إصدار هواوي.

يذكر أن هواوي قدمت ساعة Huawei Watch Fit الذكية بمجموعة مميزة من المواصفات، حيث تتميز الساعة بتصميم مستطيل في شاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش، والتي تتميز بدقة عرض 280 في 456 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 70% من إطار الساعة الذكية، أيضاً تدعم الساعة الذكية ميزة Always-on.

كما تأتي ساعة Huawei Watch Fit الذكية بعدد 12 من التمارين الرياضية بالرسوم المتحركة والمدمجة في الساعة الذكية، كما تدعم متابعة 11 من الأنشطة الرياضية، وتدعم أيضاً بعض الأنماط الرياضية المخصصة، كما تضم الساعة الذكية نظام GPS مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تستمر بعمر شحن حتى 10 أيام أو 7 أيام من الإستخدم المكثف، وتأتي بسعر 110 دولار.

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