شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى عدة دول بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض موقع التغريدات الأمريكى، "تويتر"، لعطل مفاجئ، منذ قليل، حيث شعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين فى معظم بلدان العالم، واشتكى عدد من المستخدمين من صعوبة الوصول إلى الموقع، إذ تجري عملية التحميل دون أن يتمكنوا من الوصول إلى الصفحة الرئيسية.

وسجل موقع "داون ديتيكتور"، تقريرا بالعطل فى أنحاء عديدة من العالم، وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر"، عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسية أو إرسال التغريدات، فيما كانت أبرز المناطق المتأثرة عدد من الدول في أوروبا فضلا عن الولايات المتحدة.

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