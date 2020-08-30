شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق قمر صناعى أمريكى للتجسس فى الثوانى الأخيرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إطلاق قمر تجسس أمريكي جديد للتأجيل على صاروخ دلتا 4 الثقيل لمدة أسبوع على الأقل، بعد محاولة إجهاض في اللحظة الأخيرة دون الإقلاع في وقت مبكر من أمس السبت، وحدث الإجهاض قبل ثلاث ثوانٍ فقط من الإطلاق المخطط للقمر الصناعي السري NROL-44 من محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية في الساعة 3:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0728 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لتحالف الإطلاق المتحد، الذي قام ببناء الرافعة الثقيلة Delta IV Heavy.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أشعلت المرحلة الأولى ثلاثية النواة للصاروخ لفترة وجيزة محركاته الرئيسية الثلاثة، واشتعلت النيران في قاعدة المعزز قبل أن تتلاشى في حالة الإجهاض.

جاءت كلمات المعلق ديلون رايس "3 ، 2 ، 1 والإقلاع!" أثناء إطلاق المحركات، ولكن بعد ثوانٍ قليلة، كان من الواضح أن شيئًا خطأ حدث، حيث بقيت دلتا 4 الثقيلة على منصة مجمع الإطلاق الفضائي 37B.

قال ديلون: "وفي حالة الاستعداد، من الواضح أننا أجهضنا النيران الساخنة"، حيث أظهر فيديو من منصة الإطلاق عادم يتصاعد للصاروخ البالغ ارتفاعه 235 قدما (72 مترا) بعد أن توقفت محركاته.

وأضاف ممثلو تحالف الإطلاق المتحد: "تم حذف إطلاق الصاروخ الذى يحمل مهمة NROL-44 لمكتب الاستطلاع الوطني اليوم بسبب حالة غير متوقعة أثناء العد النهائي في حوالي ثلاث ثوانٍ قبل الإقلاع".

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فيما قالت بوينج ولوكهيد مارتن، وهم الشركات التي تعمل بالتعاون، في بيان: "يقوم الفريق حاليًا بمراجعة جميع البيانات وسيحدد المسار إلى الأمام، ووقت إعادة التدوير المطلوب قبل محاولة الإطلاق التالية هو سبعة أيام كحد أدنى."

ويعد القمر الصناعي NROL-44 الموجود على دلتا IV الثقيل هو حمولة سرية لمكتب الاستطلاع الوطني، الذي يشرف على عمليات الأقمار الصناعية للتجسس الأمريكية، ولعل الغرض الدقيق لها وتصميمها غير معروفين.

يُعد صاروخ Delta IV الثقيل أقوى معزز في ULA، ويمكنه إطلاق حمولات تصل إلى 62.540 رطلاً (28370 كيلوجرامًا) إلى مدار أرضي منخفض، وأقمار صناعية حتى 30440 رطلاً (13810 كجم) إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.

يعد إحباط الإطلاق يوم السبت هو ثاني تأخير إطلاق لمهمة NROL-44، حيث تم تأجيل الإطلاق المخطط له في وقت مبكر يوم الخميس الموافق 27 أغسطس بسبب مشكلة تتعلق بالمعدات الأرضية على منصة الإطلاق.