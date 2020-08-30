شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن بوست:جوجل تستغرق 5 أيام لمراجعة إعلانات مضللة عن الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقول أحد الإعلانات: "تعتقد أن التصويت عبر البريد والتصويت الغيابي متماثلان.. فكر مرة اخرى! هناك ضمانات مختلفة لكل منها "، وهذا الأمر يعد مضلل وغير دقيق.

رفضت جوجل في النهاية إزالة الإعلانات، حيث قالت المتحدثة باسم شارلوت سميث للصحيفة: “نحن لا نتسامح مطلقًا مع الإعلانات التي تستخدم أساليب قمع الناخبين أو تقوض المشاركة في الانتخابات.. عندما نعثر على هذه الإعلانات، نزيلها ".

ووفقًا للصحيفة، ترتبط Protect My Vote بمنظمة المناصرة المحافظة FreedomWorks، التي دعمت القضايا المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس ترامب.

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وكان شكك الرئيس مرارًا وتكرارًا في شرعية التصويت بالبريد على مدار الأسابيع العديدة الماضية، دون ذكر أي دليل ملموس على نشاط غير قانوني.

وجدير بالذكر أنه حاولت كل من جوجل وتويتر وفيس بوك تشديد السيطرة على المعلومات المضللة في الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولعل في وقت سابق من هذا الشهر، قال فيس بوك، إنه سيبدأ في حظر ناشري الأخبار الأمريكيين الذين لديهم صلات بجماعات سياسية من الظهور في علامة تبويب الأخبار الخاصة به.

وأعلنت جوجل، أنها ستمنع المعلنين السياسيين الذين يتنكرون في شكل منافذ إخبارية محلية من وضع الإعلانات اعتبارًا من سبتمبر، فيما حظر تويتر جميع الإعلانات السياسية في وقت سابق من هذا العام.