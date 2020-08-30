ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على البلاد غدا الأثنين، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار يصاحبه شبورة مائية صباحا ونسب رطوبة عالية على مدار اليوم تزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان، أن السواحل الشمالية للبلاد، يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، يبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ورياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن الأحد وغدا الاثنين يمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتعرض أغلب الأنحاء لموجة حارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأشار الخبراء، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، لافتين إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الأربعاء المقبل.

وتوقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 و38 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة، بينا تتراوح نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية من 80% إلى 90%.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 38

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28