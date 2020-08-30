شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب أكبر من "أوتوبيس بدورين" يحلق بالقرب من الأرض الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يمر الكويكب المعروف باسم 2011 ES4 من الأرض بعد غد الثلاثاء، حيث يبلغ طوله 30 مترًا ، فهو أكبر من حافلة ذات طابقين، حيث سيكون على مسافة أقل بثلاث مرات من القمر، ويعتقد العلماء أن الحد الأدنى للمسافة التي يمر بها الكويكب إلى الأرض هو 120 ألف كيلومتر، وللمقارنة: يقع القمر على مسافة 384.4 ألف كيلومتر بالنسبة لكوكبنا، وسيتم التقارب الساعة 19.12 بتوقيت موسكو.

وبحسب موقع express البريطاني، ففي حين أن هذا قد يبدو وكأنه مسافة كبيرة ، فإنه من الناحية الفلكية هي مسافة قريبة للغاية، كما كشفت ناسا أيضًا أن الكويكب يسافر بسرعة مذهلة تبلغ 8.2 كيلومترًا في الثانية - أو 29500 كيلومترًا في الساعة، وبهذه السرعة ، يمكنه السفر حول الأرض في غضون ساعة.

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ووفقًا لوكالة ناسا، فإن الكويكب 2011 ES4 هو أحد الأجسام القريبة من الأرض ، مما يمنح ناسا فرصة مثالية لدراسة تاريخ النظام الشمسي، وقالت وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني لمختبر الدفع النفاث (JPL): "الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى المدارات التي تسمح لها بدخول جوار الأرض.

وقد تشكلت الكواكب الخارجية العملاقة (كوكب المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون) من تكتل بلايين المذنبات والقطع المتبقية من عملية التكوين هذه هي المذنبات التي نراها اليوم، وبالمثل ، فإن كويكبات اليوم هي القطع والأجزاء المتبقية من التكتل الأولي للكواكب الداخلية التي تشمل عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وحتى لو اصطدم الكويكب بالأرض - وهو ما تقول ناسا إنه لن يفعله - لن يشكل تهديدًا للحياة على كوكبنا.