شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار أسورة ذكية جديدة تتعرف على الحالة المزاجية عبر صوت المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة أمازون أول سوار معصم ذكي في العالم يمكنه مراقبة الحالة المزاجية بناءً على صوت مرتديه، حيث يقرأ متتبع اللياقة البدنية Halo المشاعر ويراقب رفاهية الشخص، فبالإضافة إلى قياس نسبة الدهون في الجسم والخطوات والسعرات الحرارية ، يستمع الميكروفون إلى كلام المستخدم.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني،يتم يلتقط شدة الصوت وإيقاعه مع القدرة على اكتشاف المشاعر من الأمل والتردد والملل والسعادة إلى القلق والاعتذار والارتباك والحنان، وقالت أمازون: "تستخدم ميزة Tone التعلم الآلي لتحليل الطاقة والإيجابية في الصوت حتى يتمكنوا من فهم كيفية ظهورهم للآخرين بشكل أفضل ، مما يساعد على تحسين تواصلهم.

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وأوضحت الشركة "على سبيل المثال ، قد تكشف نتائج Tone أن مكالمة عمل صعبة تؤدي إلى أقل إيجابية في التواصل مع عائلة العميل ، وهو مؤشر على تأثير التوتر"، وتؤكد أمازون أن Halo تلتقط أيضًا مسحًا ثلاثي الأبعاد للجسم عبر الهاتف الذكي للمستخدم لحساب دهون الجسم مع نتائج "دقيقة مثل الطرق التي يستخدمها الطبيب".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق الإسورة أولاً في الولايات المتحدة ويكلف 75 جنيهًا إسترلينيًا بالإضافة إلى 3 جنيهات إسترلينية شهريًا لتطبيق Halo، ومن المتوقع إطلاق المملكة المتحدة في الوقت المناسب لعيد الميلاد، فيما قال الدكتور موليك مجموعودار ، المسؤول الطبي الرئيسي في Halo: "إنه يجمع بين أحدث العلوم الطبية والبيانات عالية الدقة والذكاء الاصطناعي المتطور لتقديم نهج أكثر شمولاً لتحسين صحتك".

وقد كشفت أمازون أنه يمكن إيقاف تشغيل الميكروفون. يحتوي على جهاز استشعار بدلا، من وجه الساعة، فيما قال موقع The Verge الإلكتروني للتكنولوجيا: "إن عدم وجود شاشة هو أول مؤشر على أن أمازون تحاول إيجاد مكانة تركز بدرجة أقل على الرياضة والتمارين الرياضية وأكثر من ذلك بقليل على تغييرات نمط الحياة."