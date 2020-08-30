تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق 4 من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Asus تستعد لإطلاق 4 من الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، ولقد كشفت التسريبات عن بعض التفاصيل حول هذه الهواتف المرتقبة.

تحولت شركة Asus خلال الفترة الماضية من التركيز على الهواتف ذات التكلفة المنخفضة، إلى التركيز على خط إنتاجها من الهواتف المخصصة للألعاب من سلسلة ROG، ومن جديد تؤكد أحدث التسريبات على أن الشركة تخطط للعودة للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة بعدد من الإصدارات الجديدة.

ولقد كشفت التسريبات على أن الإصدارات الأربعة من هواتف Asus القادمة تأتي بشرائح تعرف برموز “Lito”، و“Lagoon”، و “Bengal” وأيضاً “Scuba” وهي شرائح منخفضة إلى متوسطة.

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ومن المتوقع أن تكون الشريحة التي تعرف برمز “Lito” هي شريحة Snapdragon 765، أو Snapdragon 765G، ومن المتوقع أيضاً أن تكون الشريحة التي تعرف برمز “Lagoon” هي رقاقة معالج Snapdragon 690 المتوسطة، بينما تشير التوقعات إلى أن رمز “Bengal” يعود لرقاقة Snapdragon 662، كما يعود رمز “Scuba” لرقاقة Snapdragon 460.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول إصدارات Asus القادمة من الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Asus ستقدم الإصدارات القادمة بعلامة تجارية جديدة للأسواق.

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