تكنولوجيا: نوكيا تخطط لإطلاق سماعة Power Earbuds Lite في فعاليات IFA 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة نوكيا لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية خلال الفترة القادمة بعنوان Power Earbuds Lite، حيث أعتمدت الشركة معايير البلوتوث في السماعة اللاسلكية مؤخراً.

قدمت نوكيا سماعة Power Earbuds BH-605 اللاسلكية بأفضل جودة في الصوتيات، مع عمر ممتاز للبطارية، إلا أنها جاءت بحجم كبير وثقيل على الأذن، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الشركة تستعد لإطلاق سماعة Power Earbuds Lite بحجم أصغر.

أعتمدت نوكيا سماعة Power Earbuds Lite مؤخراً في Bluetooth SIG، ولقد ظهرت صورة للسماعة اللاسلكية التي تأتي بنموذج رقم BH-405، حيث من المتوقع أن يشير عنوان Lite إلى الوزن الأخف للسماعة اللاسلكية المرتقبة.

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ولقد أكدت التسريبات على أن سماعة Power Earbuds Lite تأتي بمعايير البلوتوث 5.1، التي تدعم إستهلاك أفضل في الطاقة، مقارنة بشريحة البلوتوث 5.0 التي قدمت في الإصدار الأصلي Power Earbuds BH-605.

أيضاً من المقرر أن تأتي السماعة اللاسلكية بعمر أفضل في البطارية مع معايير البلوتوث الجديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن السماعة ستقدم أكثر من 5 ساعات من تشغيل الموسيقى، مع 150 ساعة إضافية في حافظة الشحن الخاصة بالسماعة والتي تتميز بقدرة بطارية 3000 mAh.

كما تشير التسريبات إلى أن سماعة Power Earbuds Lite ستأتي بمعايير IPX7 في مقاومة الماء والغبار، ومن المتوقع أن تكشف HMD Global عن السماعة اللاسلكية مع إصدارات الشركة الجديدة من الهواتف الذكية خلال فعاليات معرض IFA 2020 التي تقام في برلين في شهر سبتمبر.

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