تقليل وتصغير حجم الفيديو اون لان والمحافظة على الجودة

أصبح من الواضح الآن اننا بحاجة الى ادوات ضغط الفيديو على الجودة اون لاين نظرا لان مقاطع الفيديو قد نمت الآن لتصبح جزءًا لا يتجزأ من كل صناعة تقريبًا. من الدقة العالية المصممة بهاتفك إلى مقاطع الفيديو الصناعية المتطورة وهناك بالتأكيد الكثير من مقاطع الفيديو المتاحة لكل محبي الفيديو ومحبي الأفلام للاستمتاع بها.

ومع ذلك، فإن المشكلة الوحيدة هنا هي الاحتفاظ بالعديد من ملفات الفيديو على أجهزتنا. إذن، كيف يمكنك ضغط الفيديو على الجودة اون لاينوالتي تبلغ عشرات الميغابايتات إلى حجم صغير دون المساس بجودة مقاطع الفيديو؟ هذا ما يدور حوله هذا المنشور.

افضل ادوات ضغط الفيديو على الجودة اون لاين

إليك أفضل مواقع ضغط الفيديو والحفاظ على الجودة اون لاين دون تغيير الجودة. هناك العديد من الضواغط في السوق التي تعد بمساعدتك على تحقيق أشياء كثيرة. لكن المشكلة هي أنه في حين أن معظمهم يبالغون في الوعود ولا ينجزون إلا القليل، فإن بعضهم الاخر يعطي عملا رائعا. ونبدا قائمتنا بـ:

WondershareUniConverter Online

هناك سبب لكون هذه الأداة تأتي أولاً. يعد بالفعل أفضل ضاغط فيديو يمكنك استخدامه عبر الإنترنت لضغط مقاطع الفيديو الخاصة بك. يأتيUniConverterبالعديد من الميزات الرائعة والفريدة من نوعها التي ستساعدك على ضغط مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحويلها دون أي جهد. سهل الاستخدام للغاية ويأتي مجانًا تمامًا بدون تكلفة، يمكنك استخدامWondershareUniConverterلضغط مقاطع الفيديو الخاصة بك دون فقدان الجودة.

حيث يتيح لك تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك في 3 خطوات نذكرها كالاتي:

الخطوة رقم 1: أضف مقاطع الفيديو الخاصة بك: يسمح لكWondershareإما بتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل فردي أو عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة. أول شيء هو تحديد مقاطع الفيديو التي تريد تحويله ثم النقر فوق "إضافة ملفات". الخطوة 2: حدد التنسيق الذي تريد التحويل إليه :بعد إضافة مقاطع الفيديو التي تريد تحويلها، ستحتاج إلى اختيار التنسيق الذي تريد التحويل إليه. هناك الكثير من التنسيقات المتاحة لك بواسطةWondershareلذلك سترى بالتأكيد التنسيق المفضل لديك. الخطوة 3: قم بتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك:بعد اختيار التنسيق الذي تريده، انقر فوق "تحويل" لتحويل مقاطع الفيديو التي حددتها. إنه سهل للغاية وسريع للغاية. في وقت قصير، ستكون مقاطع الفيديو الخاصة بك جاهزة في نصف الحجم الأصلي تقريبًا دون انخفاض واحد في الجودة.





HandBrake

هو عبارةى عن موقع ضغط الفيديو على الجودة اون لاينشائع عبر الإنترنت تلقى أيضًا اهتمامًا ممتازًا بين المستخدمين. إنها الأداة المفضلة لمعظم محرري الفيديو. سهل الاستخدام ويسمح لك أيضًا بتحويل الفيديو الخاص بك إلى عدة تنسيقات وإعدادات مسبقة. يتيح لكتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك على كل من أجهز,ويندوز ولينوكسوماك دون أي تكلفة. ومع ذلك، فإن المشكلة الوحيدة فيHandBrakeهي برنامجها غير الجذاب.

مميزات استخدامHandBrake

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يسمح لك بضغط وتحويل مقاطع الفيديو مجانًا

سريع وسهل الإستخدام

يسمح لك بضغط مقاطع الفيديو دفعة واحدة

سلبيات

تصميم الواجهة ليس جذابًا (الطراز القديم)

CloudConvert

هذه أداة أخرى مجانية عبر الإنترنت توفر طريقًا سهلاً لضغط الفيديو على الجودة اون لاينوتوفير مساحة القرص. من خلال واجهة السحب والإفلات البسيطة، يوفر Cloud Convert واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تتيح سهولة تحويل مقاطع الفيديو. لا تحتاج إلى تنزيل أي شيء قبل استخدامه ويسمح لك أيضًا بتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك دفعة واحدة لتوفير الوقت.

ومع ذلك، على عكس الأدوات الأخرى في هذه القائمة، لا يدعمCloudConvertالكثير من صيغ الملفات ويوفر أيضًا قيودًا على الأداة المجانية.

مميزات استخدامCloudConvert

يوفر تحويل سريع

تحويل عدة ملفات دفعة واحدة ممكن

سلبيات

التنسيق المدعوم ليس كثيرًا

الإصدار المجاني محدود بـ 25 دقيقة كحد أقصى لوقت التحويل

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