تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
درجات الحرارة
القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات
وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات
أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الأحد والرطوبة 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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