الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الأحد والرطوبة 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات

Advertisements

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات

وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.