تكنولوجيا: هاتف Xperia 5 II أول إصدار من سوني بمعدل تحديث 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 5 II في حدث يعقد في 17 من شهر سبتمبر، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن مزيد من تفاصيل مواصفات هذا الإصدار والألوان، كما تؤكد التسريبات على أنه أول إصدار من سوني بمعدل تحديث 120 Hz.

كانت شركة سوني قد أكدت سابقاً على موعد حدث Xperia 5 II في شهر سبتمبر، كما أطلقت الشركة مقطع فيديو ترويجي كشف عن مواصفات هذا الإصدار، وتأتي أحدث التسريبات عبر Evan Blass لتقدم تفاصيل أكثر حول الهاتف.

أكدت أحدث التسريبات المصورة على أن سوني تقدم هاتف Xperia 5 II بألوان الأسود والرمادي، كما ظهر الهاتف في تسريبات مصورة أخرى باللون الأزرق، أيضاً يعود هذا الإصدار بمدخل السماعات 3.5مم من جديد في تصميم الهاتف.

ولقد كشفت التسريبات حتى الآن عن أن هاتف Xperia 5 II يتميز بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ودقة عرض FHD بلس، وأبعاد 21:9، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، وسرعة لمس 240 Hz.

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وفي مواصفات الكاميرة تقدم سوني هاتف Xperia 5 II بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7 وبعد بؤري 24مم وزوايا عرض 82 درجة، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 والذي يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر أخر بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة 124 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ببعد بؤري يعادل 16مم.

كما يأتي هاتف Xperia 5 II بقياسات 158 في 68 في 8 مم، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh، مع منفذ USB C للشحن.

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