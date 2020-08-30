شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل اختيار رواد فضاء جدد بسبب قيود فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كتبت آن رومر، مديرة مكتب اختيار رواد الفضاء التابع لناسا، في رسالة بريد إلكتروني إلى المتقدمين يوم الإثنين: "نتوقع الإعلان عن فئة جديدة من رواد الفضاء في أواخر عام 2021، بدلاً من يونيو"

وأضافت رومر: "لم نشعر أنه يمكننا إجراء أنشطة شخصية بأمان نظرًا لمتطلبات التباعد الاجتماعي ومخاوف السفر."

وفقًا لجدول ناسا المنشور في الأصل، كان من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من المقابلات مع المتقدمين المؤهلين تأهيلا عاليا في سبتمبر وتمتد حتى نهاية العام.

كما أنه خلال ذلك الوقت، ستتم دعوة مجموعات من الذين تمت مقابلتهم للسفر إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن لإجراء العروض الأولية وأنشطة الاختيار الأخرى.

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ولكن استمرار انتشار الفيروس يعني أن مركز جونسون للفضاء يجب أن يظل في المرحلة 3 من استجابة وكالة ناسا لفيروس كورونا على الصعيد الوطني، مما يتطلب العمل الإلزامي عن بُعد والاجتماعات الافتراضية فقط، وسيحتاج المركز إلى الانتقال أولاً إلى المرحلة 1 قبل استئناف أحداث مثل المقابلات.

توفر زيارة جونسون أيضًا للمتقدمين مقدمة عن المكان الذي قد يعملون فيه، وما هو متوقع منهم ومن قد يكون بعض زملائهم في العمل، وكذلك عند إجراء الفحوصات الطبية.

ولكن بموجب الجدول الزمني المعدل، ستبدأ المقابلات الأولية الآن في فبراير 2021 وتستمر حتى أبريل، وستتبع الجولتان الثانية والثالثة من المقابلات في يونيو إلى يوليو، ثم فى سبتمبر على التوالي.

كما سيتم الإعلان عن المرشحين المختارين في أكتوبر أو نوفمبر 2021، مع حضور المتدربين الجدد للعمل في مركز جونسون للفضاء في ديسمبر.