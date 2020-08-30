شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديد بمساعد جوجل تساعد على التبرع مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقًا لما ذكره موقع "the verge"، لا يمكن الوصول إلى اختصار التبرع الجديد إلا على الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، إما بقول "Hey Google، تبرع للعدالة العرقية"، إلى المساعد إما مباشرة على أندرويد أو من خلال التطبيق على iOS، أو باستخدام بطاقة مخصصة في مساعد جوجل يومية.

تقول جوجل، إنها لن تأخذ جزءًا من التبرعات المقدمة من خلال المساعد، حيث تم تمرير 100% من جميع التبرعات مباشرة إلى مركز الإنصاف الشرطي.

Advertisements

تخطط الشركة أيضًا لتوسيع ميزة التبرع من مساعد جوجل لدعم "المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية الأخرى" في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن جوجل لم تحدد بعد المنظمات التي اختارتها.

وفي حين أن إضافة التبرع هي بالتأكيد ميزة رائعة، من المهم ملاحظة أن الأخبار لا تتضمن أي التزامات مالية أخرى من جانب جوجل للتبرع لمكافحة عدم المساواة العرقية بما يتجاوز 175 مليون دولار التي وعدت بها الشركة بالفعل في يونيو.