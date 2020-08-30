شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 4 خطوات بسيطة لمنع التطبيقات من تتبع موقعك المكانى والان مع تفاصيل الخبر
تعطيل تتبع الموقع لأى تطبيق
يمكنك معرفة التطبيقات التي تستخدم بالفعل تتبع الموقع وتعطيلها فقط لمن لا تشعر بالحاجة إليه.
• انتقل إلى صفحة الموقع، عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة الموقع في مربع الإعدادات السريعة.
• اضغط على "إذن التطبيق".
• ستجد قائمة بجميع تطبيقاتك الحالية التي لديها إذن بالوصول إلى موقعك إما طوال الوقت أو أثناء الاستخدام فقط.
• اضغط فوق أي تطبيق لتغيير الإذن إلى إما مسموح به طوال الوقت أو مسموح به فقط أثناء الاستخدام أو مرفوض.
ويجب عليك أن تعلم أنه في بعض الأحيان، عند إيقاف تشغيل الأذونات في إعدادات أندرويد، سيحاول التطبيق نفسه باستمرار حثك على استعادة هذا الإذن.
ولعل هذا الأمر مزعجا للكثير من المستخدمين، ولكن ما لم يسمح لك التطبيق بقول "لا، دعني وشأني"، فسيتعين عليك إما التعايش معه أو الحصول على تطبيق مختلف لا يلح في هذا الأمر بشكل متكرر.
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