شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تعلن موعد إطلاق كبسولة رواد الفضاء إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال مسؤولو ناسا في بيان إنه بمجرد أن تثبت الشركة أن المركبة الفضائية الجديدة يمكنها نقل رواد الفضاء بأمان من وإلى المحطة الفضائية، ستكون قادرة على بدء إطلاق رواد فضاء إلى المختبر المداري في وقت مبكر من يونيو 2021.

وسترسل أول مهمة مأهولة من Starliner ، تسمى Crew Flight Test ، رواد الفضاء التابعين لناسا مايك فينك ونيكول مان ورائد فضاء بوينج كريس فيرجسون إلى المحطة الفضائية.

وأضافت ناسا في البيان، أنه إذا نجحت تلك الرحلة التجريبية المأهولة، فيمكن أن تبدأ بوينج في القيام بمهام تشغيلية مأهولة في أقرب وقت في ديسمبر 2021.

وستنتقل أول رحلة بطاقم تشغيلية لبوينج، تسمى Starliner 1، رواد فضاء ناسا جانيت إيبس، سونيتا ويليامز وجوش كاسادا إلى المحطة الفضائية.

وستنطلق جميع مهام Starliner من محطة Cape Canaveral الجوية في فلوريدا على متن صاروخ أطلسV.

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وخططت بوينج وناسا في الأصل للقيام بمهمة Starliner Crew Flight Test في منتصف عام 2020، لكن المهمة تأخرت بعد أن قررت بوينج إعادة اختبار الطيران المداري.

وتركت سلسلة من المشكلات الفنية المركبة الفضائية ستارلاينر عالقة في المدار الخطأ وغير قادرة على الوصول إلى المحطة الفضائية بعد الرحلة السابقة التي أجريت في ديسمبر، وحقق فريق مراجعة مستقل في سبب الفشل الجزئي لـ OFT-1.

ووجد هذا التحقيق، الذي انتهى في يوليو، أن خطأين رئيسيين في البرامج وانخفاض مؤقت في الاتصالات أثناء الرحلة التجريبية كانا مسؤولين بشكل أساسي عن الفشل الجزئي.

وحدد المحققون 80 "إجراءً تصحيحيًا" يجب على شركة بوينج معالجته قبل Starliner التالي، وقالت ناسا في البيان إن بوينج عالجت حتى الآن ما يقرب من 75٪ من تلك المهام.