شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق 3 صواريخ من منصة كيب كانافيرال فى أسبوع واحد لأول مرة منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركتا SpaceX وUnited Launch Alliance لإرسال ثلاثة صواريخ من كيب كانافيرال هذا الأسبوع، وهى المرة الأولى التى يشهد فيها ميناء فلوريدا الفضائى العديد من عمليات الإطلاق فى نفس الأسبوع منذ ما يقرب من 20 عامًا، والتى نرصد تفاصيلها وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتنطلق Delta IV Heavy التابعة لشركة United Launch Alliance وفوقها قمر صناعى تابع لمكتب الاستطلاع الوطنى (NRO) إلى مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع يزيد عن 22000 ميل فوق الأرض.

أما اليوم الأحد ستطلق SpaceX صاروخين من طراز Falcon 9، سيكون إحدهما يجلب 60 قمراً صناعياً للإنترنت من Starlink إلى مدار أرضي منخفض، والآخر يحمل قمر SAOCOMB 1B لبرنامج الفضاء الأرجنتيني.

وكانت آخر مرة أقلعت فيها ثلاثة صواريخ من كيب كانافيرال في نفس الأسبوع في أغسطس 2001، وآخر مرة تم إطلاق العديد من هذه الصواريخ في نفس التوقيت، عندما انطلق صاروخ تيتان 4 وقاذفة دلتا 2 ومكوك فضاء ناسا من منصات مختلفة.

وقال الجنرال دوج شيس قائد الجناح الفضائي الخامس والأربعين، إن هذا قد يكون "أسبوعًا تاريخيًا" في ميناء الفضاء.

تعد Delta IV Heavy أكبر قاذفة في أسطول United Launch Alliance (ULA)، وتتكون من ثلاث نوى صاروخية مربوطة معًا.

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كانت المهمة مقررة في الأصل يوم الأربعاء، لكنها تأجلت ليوم بناءً على طلب العميل، ثم تم تحديد موعد إطلاق جديد صباح يوم الخميس في الساعة 2:12 صباحًا ، لكن ULA أخرته حتى يتمكن المهندسون من إصلاح مشكلة السخان المخروطي في مقدمة الصاروخ.

تمت معالجة هذه المشكلة، ولكن تم اكتشاف مشكلة منفصلة باستخدام نظام تحكم بضغط الهواء الأرضي لا يمكن حله خلال فترة الإطلاق التي تستغرق أربع ساعات.

وقالت ULA في بيان: "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للفريق للتحقق من صحة المسار المناسب للأمام باستخدام نظام التحكم في الهواء المضغوط الأرضي".

وأضافت، أنها ستؤجل الإطلاق حتى اليوم بسبب توقع سرب الأرصاد الجوية رقم 45 التابع لقوة الفضاء الأمريكية أن يكون الطقس جيدًا بنسبة 80٪.

وأفادت شركة Spaceflight Now أن حمولتها، القمر الصناعي NROL-44، يعتقد أنها جزء آخر في سلسلة محطات الاستماع المتقدمة Orion التي تعترض المكالمات الهاتفية والاتصالات الأخرى.

وكانت آخر مرة دخلت فيها Delta IV Heavy إلى الفضاء في يناير 2019، وسيشكل إطلاق اليوم مهمتها الثانية عشرة بشكل عام، ومن المقرر إطلاق أول سبيس إكس فالكون 9 يوم الأحد في الساعة 10:12 صباحًا، من منصة 39 في مركز كينيدي للفضاء.

كما من المقرر أن تبدأ مهمة SAOCOM 1B في الساعة 7:18 مساءً من مجمع إطلاق الفضاء 40 في كيب كانافيرال، على الرغم من أن تهديد العواصف الرعدية قد يؤخره أكثر.