تكنولوجيا: لمستخدمى أيفون.. إيه الفرق بين معالج A13 وA14 Bionic القادم بـiPhone 12

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحن في النصف الثاني من عام 2020، وهذا يعني أن أجهزة أيفون الجديدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، فهذا العام، سيكون لدينا أيفون 12 ومن المتوقع الكثير هذه المرة، سواء من حيث المواصفات الداخلية والتصميم، ومثل كل عام، سنرى هذا العام أيضًا شريحة A-series Bionic الجديدة وستطلق عليها شريحة A14 Bionic.
وقد عرض Jason Cross من Macworld بتكهنات أنه مع شريحة A14، سيكون أداء شريحة A14 معادلاً لأداء Macbook Pro مقاس 15 بوصة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينها وبين شريحة A13 Bionic للعام الماضي كما يلى:
تاريخ الإطلاق:
A13 Bionic: النصف الثاني من 2018
A14 Bionic: النصف الثاني من 2020
تقنية التصنيع:
A13 Bionic: تقنية 7نانومتر
A14 Bionic: تقنية 5 نانومتر.
عدد الأنوية:
A1 Bionic: حوالى 6 أنوية.
A14 Bionic: حوالى 8 أنوية.
أقصى أداء للأنوية:
A13 Bionic : أداء 2x Apple Lightning @ 2.65 GHz
A14 Bionic: أداء 2x Apple Lightning @ 3.1 GHz
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