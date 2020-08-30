شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وأبل تطلقان المرحلة التالية من نظام تتبع Covid-19.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركتا جوجل وأبل لإطلاق المرحلة التالية من نظام الإخطار بالتعرض لـ Covid-19، والذى تم تصميمه لتنبيه المستخدمين حول تعرضهم للأشخاص المصابين بالعدوى حتى حال عدم وجود تطبيق مخصص، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، حيث تكاتف عملاقا التكنولوجيا لإطلاق نظام إشعارات التعرض لأول مرة فى مايو لتوفير الأساس التقنى الذى يمكن لهيئات الصحة العامة فى جميع أنحاء العالم بناء تطبيقات لتتبع جهات الاتصال.

ولا يقوم النظام بجمع أو استخدام الموقع من جهاز المستخدم، حيث يستخدم البلوتوث، والذي يمكن استخدامه لاكتشاف ما إذا كان هناك جهازان قريبان من بعضهما البعض - دون الكشف عن مكان الأجهزة، ولا يشارك النظام هويتك مع مستخدمين آخرين ، Apple أو Google.

لكن سلطات الصحة العامة قد تطلب من الأشخاص معلومات إضافية، مثل رقم الهاتف ، للاتصال بك لتزويدك بإرشادات إضافية، وبحسب تقرير إعلامي نشر حديثا على موقع TOI الهندى، من المتوقع صدور النسخة الجديدة من النظام في الأسبوعين المقبلين، وقال التقرير إنه مع إصدار الإصدار الجديد، سيتمكن المستخدمون من تلقي إشعارات حول التعرض دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق على الإطلاق.

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على جانب آخر ارتفعت عمليات البحث على جوجل المتعلقة بنوبات الذعر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الشهر الأول من جائحة فيروس كورونا، إذ أثار هذا الاكتشاف مخاوف من أن جائحة كوفيد -19 يمكن أن تؤدى إلى أزمة صحية عقلية وأن النطاق الحقيقى للمشكلة قد يكون هائلاً.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ركز الباحثون على بحث Google فى الولايات المتحدة من عام 2004 إلى 9 مايو 2020 لرصد علامات القلق لدى عامة الناس، واكتشفوا أنه بعد يوم 13 مارس، عندما أعلن دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية، وصلت عمليات البحث المرتبطة بالقلق الشديد إلى مستويات قياسية.

كشفت البيانات أن أكبر زيادة فى الاستفسارات حدثت بين 16 مارس و 14 أبريل، بزيادة تراكمية بنسبة 17 فى المئة، وتشمل هذه استفسارات مثل "هل أعانى من نوبة هلع؟" و "علامات نوبة القلق" و "أعراض نوبة القلق".