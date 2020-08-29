سوار ذكي من “أمازون” يقيس النبرة الودية والمؤشرات الصحية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 10:42 مساءً

قفزة في المجال الصحي حيث تستعد شركة أمازون لتخطو خطوة واسعة في المجال الصحي من خلال إطلاق Halo، وهو تطبيق مع سوار تقول الشركة إنه قادر على تعقب العاطفة في صوتك عبر تحليل كلامك، كما أنه يستطيع حساب نسبة الدهون في الجسم باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.

وتأتي هذه القفزة بعد أن سبق لأمازون الإعلان عن عيادة افتراضية للموظفين في سبتمبر الماضي، وقد قالت إنها تبني مختبرات لإجراء فحوصات فيروس كورونا لعمالها. كما استحوذت الشركة على صيدلية PillPack عبر الإنترنت في عام 2018 من أجل خدمة تقديم الوصفات الطبية لديها.

وبذلك تدخل أمازون التنافس في هذا المجال مع شركات عملاقة مثل أبل وسامسونغ وغوغل التي اتفقت على الاستحواذ على شركة الصحة الرقمية Fitbit العام الماضي، وغيرها الكثير من الشركات المنافسة.

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وتتصدر أبل السباق الحالي في مجال تكنولوجيا الأجهزة الملبوسة وفقاً لبحث أجرته شركة Canalys الذي تقول فيه إن نصيب الشركة من تقديم الساعات الذكية في العالم يصل إلى 36.3%. كما أعرب الرئيس التنفيذي لأبل عن اعتقاده بأن أعظم مساهمة تقدمها الشركة إلى الإنسانية تتعلق بالصحة، حسبما قالت شبكة CNBC.

لكن في الواقع تتخذ أمازون نهجاً مختلفاً عن تلك الشركات، فبدلاً من التركيز على الجهاز نفسه، تضع أمازون Halo على أنه خدمة صحية رقمية شاملة تعتمد على كل من هاتفك والسوار المصاحب له. وتغوص الشركة في الحسابات إلى ما وراء اللياقة والنشاط وتعقب النوم بصورة أساسية، رغم أن خدمتها تقدم هذه القياسات أيضاً.

على سبيل المثال، يشتمل هالو على خاصية تستخدم الذكاء الاصطناعي وكاميرا هاتفك لأخذ مسح ثلاثي الأبعاد للجسد من أجل حساب نسبة الدهون في جسدك. كما يستخدم أيضاً تعلم الآلة لإجراء استدلالات حول ما تخبره نبرة صوتك عن مزاجك ومستوى الطاقة لديك أثناء محادثة من خلال ميزة جديدة تسمى Tone (أي «نبرة»).