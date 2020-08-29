فيسبوك تتيح “Horizon” لمزيد من المستخدمين

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

كشفت شركة فيسبوك في شهر أيلول الماضي عن (فيسبوك اوريزون) ، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي، وذلك خلال مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6

والآن أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن توسعة إتاحة الشبكة الاجتماعية لتدخل المرحلة التجريبية العامة القائمة على الدعوة فقط، ويمكن الانضمام إلى قائمة الدعوة من هنا.

وقالت فيسبوك العام الماضي في بيان: إن (فيسبوك اوريزون) موجهة لمستخدمي منصتي (أوكولوس كوست) Oculus Quest، و(أوكولوس ريفت) Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020. وأضافت الشركة وقتئذ: “تتويجًا لما تعلمناه حتى الآن بشأن المساحات والمجتمعات الافتراضية، تعد (هورايزون) الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف، حيث يصبح أي شيء ممكنًا”.

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وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية (فيسبوك اوريزون) بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.

وفي بداية الدخول إلى هذا العالم الافتراضي، سيكون على المستخدمين تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر – والمسماة (تيليبودز) Telepods – سوف ينقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.

وأوضحت فيسبوك أنه سيكون بإمكان المستخدمين لاحقًا بناء عوالم خاصة باستخدام (باني العالم) World Builder، وهي مجموعة من أدوات الإنشاء السهلة الاستخدام، إذ لا تتطلب أي معرفة سابقة بالبرمجة. ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي، سوف توفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات للبشر باسم (سكان هورايزون المحليون) Horizon Locals.

ومنذ الإعلان عن الشبكة، أضافت الشركة بيئات وألعابًا جديدة، كما أضافت أدوات جديدة لمكافحة إساءة الاستخدام على المنصة، ومن ذلك خيار الابتعاد عن عالم الواقع الافتراضي العام إلى “منطقة آمنة شخصية”، حيث يمكن للمستخدم كتم الأشخاص والمحتوى من حوله، وحظرهم والإبلاغ عنهم.