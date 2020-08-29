“فورتنايت” تلقت الضربة القاضية من شركة “آبل”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 9:46 مساءً

بعد نزال دام لأسبوعين، وجهت شركة “آبل ” ضربتها القاضية لـ “فورتنايت”، حيث أقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة اليوم على إغلاق حساب “فورتنايت” بحيث لا يمكن للشركة المطورة للعبة، تطوير تطبيقاتها على أجهزة “آيفون” ومختلف أجهزة “آبل”.

وعلقت شركة آبل على إغلاق الحساب في بيان جاء فيه: “نشعر بخيبة أمل لأننا اضطررنا لإغلاق حساب “إبيك غايمز” على متجر “آب ستور”. لقد عملنا مع فريقهم لسنوات طويلة على عمليات إطلاق وإصدارات”.

وكانت قد أعلنت إيفون جونزاليس روجرز القاضية من كاليفورنيا، أن شركة آبل العملاقة للتقنية “كانت على حق” في قرارها سحب لعبة “فورتنايت” الإلكترونية من متجر التطبيقات “آب ستور”، موجهة اللوم لشركة إبيك جيمز “التي أذت نفسها”.

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وقد وأوضحت القاضية خلال قرارها أنه:“لم تثبت إبيك جيمز أن ألعابها ومن بينها فورتنايت تعرضت لأضرار جسيمة. ويبدو أنها هي التي ألحقت أذى ذاتيا بنفسها لأنها انسحبت من العقد المبرم مع آبل”.

وقرار إغلاق حساب أشهر لعبة في العالم، جاء بعد تهديد وجهته سابقا “آبل” بحظر ولوج “إبيك جيمز” إلى برنامج لمطوري البرمجيات، والذي يشكل ممرا إلزاميا لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل “آي أو أس” وتشغيل منصتها “أنريل إنجن” لتطوير ألعاب الفيديو.

واللافت أن آبل قد أقدمت على هذه الخطوة على الرغم من أن القاضية قد قالت إن آبل لا يمكنها أن تحجب عن الشركة المصممة للعبة فورتنايت برنامجا أساسيا للمطورين، إلا أن آبل لم تمتثل لقرار القاضية بخطوتها اليوم، مما سيعطي للأمر أبعاد أخرى، وتطورات جديدة ستأتي تباعا في الساعات المقبلة من جهة “فورتنايت”.

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها “أبل” من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر “آب ستور” لمستخدمي هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد” اللوحية.

وترى “إبيك جيمز” أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت في الفترة الأخيرة الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل “آي أو أس” التابع لـ”أبل”، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة “فورتنايت” من متجرها الإلكتروني.