تكنولوجيا: هواوي تكشف عن كاميرة مراقبة باثنان من الأنماط الذكية لدعم مراقبة الطرق السريعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي إصدار جديد من كاميرات المراقبة الذكية، والتي تدعم مراقبة الطرق السريعة، كما تتضمن مجموعة جديدة من المميزات، مع اثنان من الأنماط الذكية في التصوير.

تتميز كاميرة المراقبة الذكية الجديدة من هواوي بدعم نمط Super Starlight AI المزدوج مع تسجيل بانورامي، ونمط لتسجيل بتفاصيل دقيقة في ظروف المناخ المختلفة.

تأتي كاميرات المراقبة الذكية المخصصة لدعم أعلى سرعة في تسجيل الفيديو باثنان من الأنواع غالباً، والتي تختلف بين كاميرات مميزة بتصميم إسطواني، أو كاميرات مميزة بتصميم قببي، حيث تدعم هذه الكاميرات غالباً بعد بؤري 100مم، وتكبير بصري حتى 20 مرة، إلا أن ميزة التكبير أو التصغير تؤدي إلى فقدان الزوايا في مشهد الكاميرة.

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بينما تقدم هواوي كاميرة المراقبة الذكية اليوم بتصميم قبة، ونمط مزدوج يأتي بتقنية هواوي في الكاميرات المحمولة، كما تضيف الشركة 5سم، لدعم المستخدم ببعد برؤي 220 سم في كاميرة telephoto مميزة بعدسات كبيرة بحجم 5سم، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم تكبير حتى 40 مرة.

أيضاً يمكن للكاميرة أن تدعم مراقبة حدث ورصد أدق التفاصيل في مساحة من 20 إلى 1000 متر، كما تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F/1.0 لدعم الكشف عن أكبر زاوية للمشهد، دون أن يختفي أي موقع في المشهد عن مراقبة الكاميرة.

وتأتي كاميرة هواوي المخصصة للطرق السريعة مع أنماط ثنائية في التصوير و7 من الخوارزميات التي تعمل على رصد وإدراك الحوادث، كما تكشف موقع توقف السيارات، وتكشف أيضاً عن المشاه، والإزدحام أو الضباب وأيضاً حوادث المرور، أيضاً تأتي الكاميرة بعدد 9 من السيناريوهات المخصصة مسبقاً لإدراك الثلوج، والإهتزاز، والضوضاء وغيرها من المؤثرات، كما تعمل الكاميرة على ضبط الألوان وجودة الصور والتوازن.

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