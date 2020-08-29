تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لساعة هواوي الذكية Watch GT2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الساعات الذكية Watch GT2 Pro، ولقد كُشِف عن صور رسمية توضح تصميم الساعة الذكية قبل الإعلان المرتقب.

قدمت شركة هواوي مؤخراً ساعة HUAWEI WATCH FIT الذكية التي جمعت مجموعة جديدة من التقنيات، كما تستعد هواوي لإطلاق إصدارها المميز من الساعات الذكية بعنوان Watch GT2 Pro، ولقد أوضحت الصور الرسمية مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

يتبنى الإصدار الجديد من ساعات هواوي الذكية Watch GT2 Pro الكثير من مواصفات ساعة Watch GT2 الذكية في الإصدار المميز بحجم 41مم، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن التسريبات المصورة تعود لأحد إصدارات هواوي من ساعة Watch GT2 Pro المرتقبة، لذا من المتوقع أن تقدم الشركة إصدار أخر بحجم 46مم أيضاً.

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كما إستعرض مصدر التسريبات مواصفات ساعة Watch GT2 Pro وإمكانيات الساعة الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية تأتي بميزة مقياس التأكسج النبضي، مع مراقبة إحترافية للصحة العامة، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء 5ATM، كما تأتي الساعة الذكية بحافظة من التيتانيوم، وتدعم الشحن اللاسلكي، ونظام GPS مدمج.

يذكر أن تقرير سابق أوضح خطط هواوي لإطلاق اثنان من إصدارات الساعة الذكية قريباً بعنوان Watch GT2 Pro، وWatch GS Pro، حيث أعتمدت هذه الساعات بالفعل في EEC، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار الشركة الأول في شهر سبتمبر المقبل.

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