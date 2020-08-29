متجر App Store يستقطب عائدات ضخمة من الألعاب في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من Sensor Tower و Statista المتخصصة في بحوث السوق، فقد تمكنت شركة آبل من حصد عائدات قياسية بلغت 22.2 مليار دولار أمريكي من التطبيقات والألعاب في متجر App Store خلال النصف الأول من العام 2020. ويمثل هذا نموًا بنسبة 23 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما حصدت آبل عائدات بقيمة 18.1 مليار دولار أمريكي. شهدت الفترة من أبريل إلى يونيو وحدها عائدات هائلة لشركة آبل بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي، بينما حقق متجر Google Play Store نحو 7.7 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

بشكل عام، حصدت شركة آبل عائدات أكثر بنسبة 52 في المئة من ألعاب الأجهزة المحمولة في النصف الأول من العام 2020، في حين حصدت شركة جوجل نحو 14.6 مليار دولار أمريكي. إحدى المجالات التي تمكنت فيها شركة جوجل من التفوق على شركة آبل نجد عدد التحميلات للألعاب، فقد تم تحميل الألعاب 22.8 مليار مرة في النصف الأول من العام 2020 في متجر Google Play Store، في حين تم تحميل الألعاب نحو 5.7 مليار مرة فقط على متجر App Store.

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تظهر هذه الأرقام إرتفاع معدل الإستخدام أثناء الجائحة. وفقا لإحصائيات Sensor Tower، كانت PUBG Mobile و Honor Of Kings من الألعاب الأكثر حصدًا للعائدات خلال النصف الأول من العام 2020، فقد حققت كلا اللعبتين إيرادات تبلغ أكثر من 1 مليار دولار أمريكي في هذه الفترة. تمكنت Monster Strike من إحتلال المرتبة الثالثة بعدما إستقطبت عائدات تٌقدر بـ 632 مليون دولار أمريكي.