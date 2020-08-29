دليل إستخدام مُسرب يكشف لنا قدوم iPad Air مع مستشعر البصمة في الجانب

فاطمة أيت طالب - دبي - يكشف دليل إستخدام تم تسريبه لجهاز iPad Air القادم من آبل عن ميزتين وبعض الأشياء الأخرى حول التصميم. الدليل نفسه مكتوب باللغة الإسبانية ويأتي من اللجنة الإقتصادية الأوروبية الآسيوية كجزء من عملية التسجيل.

إذا حكمنا من خلال بعض الصور من دليل المستخدم، فيمكننا أن نقول أن جهاز iPad Air الجديد سيشبه إلى حد كبير نسخة 11 إنش من iPad Pro 2018 بحيث سيضم إطار نحيف حول الشاشة، ولكن بدلاً من إستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID، سيتم الإعتماد على مستشعر البصمة Touch ID.

يُقال أن مستشعر البصمة Touch ID مدمج في زر التشغيل على الجانب الأيمن، مما يجعله أول جهاز لوحي من شركة آبل يضم مستشعر البصمة على الجانب. هذا يتماشى مع الشائعات السابقة حول عمل شركة آبل على جهاز يضم مستشعر البصمة في زر التشغيل.

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بالإضافة إلى ذلك، تكشف الصور أن الواجهة الخلفية للجهاز اللوحي ستضم دبابيس إتصال مما يجعلنا نعتقد أنه سيكون متوافقًا مع لوحة المفاتيح Magic Kayboard التي تم إطلاقها لجهاز iPad Pro. وليس من غير المستبعد جدًا إفتراض أن iPad Air الجديد سيدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil أيضًا.