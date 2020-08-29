إليكم كيفية عمل الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة للهاتف ZTE Axon 20 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة ZTE بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 20 5G في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل بإعتباره أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يضم كاميرا أمامية تحت الشاشة. لجأت الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo وشرحت لنا كيف سيتمكن الهاتف من إلتقاط الصور بدون وهج أو ضباب على الرغم من تواجد شاشة OLED فوق عدسة الكاميرا.

قامت شركة ZTE بتثبيت طبقة خاصة مع طلاء مقاوم للإنعكاس يزيد من شفافية الشاشة دون الإضرار بجودة الصورة. وتجدر الإشارة إلى أن شاشة ZTE Axon 20 5G تتكون من سبع طبقات، وقد تم طلاء جميع الطبقات المهمة بالمادة الجديدة العالية التوصيل، ولكنها في نفس الوقت شديدة الشفافية، مما يمنع الإنحرافات البصرية التي من شأنها أن تغير الألوان أو عمق الصورة.

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جدير بالذكر أن ZTE Axon 20 5G لن يكون أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة في العالم، ولكنه سيكون أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا من قبل لدى شركة Oppo في نسختها التجريبية. نتوقع أن نرى كيف تمكنت شركة ZTE من التحايل على نفاذية الضوء الضعيفة من خلال الشاشة نظرًا لأن هذه إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الهواتف الذكية.

بينما ما زلنا نلعب لعبة التخمين، فإن المعلومات الأولية التي تم رصدها على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أساسية في الخلف بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم كذلك على الأرجح المعالج Snapdragon 765G.