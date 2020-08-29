Oppo تُسجل براءة إختراع لهاتف قابل للسحب يضم شاشة قابلة للتمدد

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فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث براءة إختراع من Oppo، فهي تُظهر تصميم فريد ومميز لهاتف ذكي من الشركة الصينية. يذكرنا هذا التصميم بالهواتف الكلاسيكية القابلة للسحب حيث تكون هناك شاشة يمكن سحبها للأعلى أو الأسفل للوصول إلى الأزرار الفعلية. أحدث براءة إختراع من Oppo تمزج بين آلية السحب والشاشة الحساسة للمس الحديثة من Oppo.
بدلاً من الهاتف الذكي الذي يُطوى في المنتصف مثل Galaxy Z Flip، تعرض براءة إختراع Oppo هاتفًا ذكيًا مع شاشة على هيئة مربع. عند سحب الشاشة للأعلى، تصبح الشاشة أطول في وضع الفتح. وفقا لبراءة الإختراع، تصبح الشاشة أكبر بنسبة 80 في المئة أثناء فتحها. الصور أدناه من موقع LetsGoDigital توضح لنا الفكرة.
بالنظر إلى أن المظهر الجانبي للهاتف يتخذ شكل الحرف U، فيبدو أن الطرف السفلي من الشاشة يعود إلى أسطوانة قابلة للدوران بطريقة ما. منفذ الشريحة SIM يختبئ خلف المسار الجانبي للهاتف ويوجد ثلاث كاميرات في الجزء العلوي من الهاتف مع العلم بأنه لا يكون من الممكن الوصول إلى درج الشريحة SIM إلا عندما يكون الهاتف مفتوحًا.
لا توجد علامات على وجود كاميرا أمامية، وقد يعني هذا أن الهاتف ينوي إستخدام كاميرا أمامية مدمجة تحت الشاشة، ولكن قد يعني أيضًا أن براءة الإختراع هي عنصر نائب لتصميم دقيق أكثر في المستقبل. لا يُقصد بالضرورة أن تعكس براءات الإختراع هذه المنتجات الفعلية التي ستكون متاحة للبيع بالتأكيد. تمتلك الشركات المصنعة للهواتف الذكية العديد من براءات الإختراع التي لم يتم تحويلها إلى منتجات فعلية حتى الآن.
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