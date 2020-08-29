الهاتف +Fairphone 3 يصل مع كاميرات مُحسنة وNFC، ونفس الإلتزامات الأخلاقية

فاطمة أيت طالب - دبي - في عالم التكنولوجيا المهووس بدورات الترقية القصيرة والسباق للحصول على هاتف ذكي ذي مواصفات رائدة، نميل إلى وضع بعض المواضيع الأخلاقية جانبًا مثل النفايات الإلكترونية والمصادر المادية وظروف عمل الأشخاص الذين يقومون بتجميع تلك الأجهزة.

وضعت Fairphone نفسها كخيار أخلاقي للهواتف الذكية وأعلنت هذا الأسبوع عن أحدث هاتف ذكي لها والذي أطلقت عليه إسم +Fairphone 3. في معظم الجوانب، هذا الهاتف يشبه الهاتف Fairphone 3 الحالي على الرغم من أن الترقية الكبيرة هذه المرة حدثت على مستوى الكاميرا من خلال ترقية دقة الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل ودقة الكاميرا الأمامية إلى 16 ميغابكسل.

يمكن لمستخدمي Fairphone 3 الحاليين أيضًا ترقية كاميرا هواتفهم إلى مستشعر 48 ميجابكسل مع سياسة الشركة لتقليل النفايات الإلكترونية، مما يسمح لك أيضًا باستبدال الأجزاء الأساسية الأخرى مثل الشاشة والبطارية في محاولة لمساعدتك في الحفاظ على هاتفك لفترة أطول.

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ستلاحظ أن الطراز الجديد لا يتفاخر بالظهر الشفاف للجيل السابق من Fairphone على الرغم من إحتفاظه ” بالتصميم المجزأ إلى وحدات ” والذي يسمح بإصلاحات خالية من المتاعب. تُوفر لك Fairphone مفكًا صغيرًا في الصندوق وهو ما يكفي لمساعدتك على تبديل معظم الأجزاء إذا احتجت إلى ذلك. تم تصنيع +Fairphone 3 أيضًا من 40 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والمواد ذات المصادر الصديقة للبيئة والإنسان.

وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف الجديد، فهي تشمل شاشة +HD بحجم 5.7 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass 5، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge من كوالكوم. هذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ورقاقة NFC، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm.

الهاتف +Fairphone 3 متاح الآن بالفعل للحجز المسبق مقابل 469 يورو على الموقع الرسمي للشركة علمًا أن الهاتف سيُعرض للبيع بشكل رسمي في اليوم 14 سبتمبر.