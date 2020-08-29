شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار الأمل الإماراتى يلتقط صورا جديدة للكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مسبار الأمل الإماراتى إلى المريخ من اليابان فى 19 يوليو، ورصد أخيرًا الكوكب الأحمر لأول مرة، ليرسل بعض الصور احتفالًا بهذه المناسبة، وتُظهر الصور الكوكب الأحمر كنقطة صغيرة كما يراها المسبار، وقطعت المركبة خمس طريقها إلى المريخ وفق البيان المصدر من المهمة.



المريخ

وقطع مسبار الأمل رسميًا نحو 100 مليون كيلومترًا فى رحلته إلى الكوكب الأحمر، ومن المتوقع وصوله إلى المريخ فى فبراير 2021، وسوف يدرس المسبار مناخ المريخ، ليعطى نظرة شاملة عن الطقس على الكوكب الأحمر، ولكن قد يحدث أى شيء فى مهمة فضائية، لذلك ينتظر العالم بفارغ الصبر ليرى نهاية الرحلة.

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وعلى المركبة الفضائية إجراء نحو ست مناورات لتصحيح المسار للوصول إلى المريخ، ونفذت المركبة بالفعل واحدة منها فى وقت سابق هذا الشهر.



كوكب المريخ

وقال عمران شرف، مدير مشروع بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ: "أنجزنا مناورة تصحيح المسار الأولى، والتى كانت أول اختبار لأنظمة الدفع والتحكم فى المسار فى مسبار الأمل، وكذلك المرة الأولى التى يتم فيها تنشيط محركات الدفع دلتا-فى الستة للمركبة الفضائية، واستغرق الاحتراق 21 ثانية ليضعنا على الطريق الصحيح نحو المريخ، نحن سعداء بأداء مسبار الأمل حتى الآن".

طورت مركبة المريخ المدارية مركز محمد بن راشد للفضاء فى دبى، بالشراكة مع مختبر فيزياء الغلاف الجوى والفضاء فى جامعة كولورادو، بولدر، وسيبقى المسبار بعد وصوله إلى المريخ يدور حوله لمدة عام مريخى واحد تقريبًا، أى ما يعادل عامين من أعوام الأرض.