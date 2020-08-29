تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف GALAXY Z FOLD LITE خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في التوسع في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارات جديدة، حيث يأتي الإصدار القادم بحجم أصغر والذي ينطلق قريباً بعنوان GALAXY Z FOLD LITE.

أشارت التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق إصدار بتكلفة منخفضة من الهواتف القابلة للطي، والذي ينطلق لاحقاً من سامسونج.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 2 في حدث يعقد رسمياً في الأول من سبتمبر، ولقد كشفت التسريبات عن خطط سامسونج لإطلاق إصدارها الثالث من السلسلة الذي يعرف بهاتف Galaxy Z Fold 3، والذي يأتي بميزة دعم قلم stylus مع سعر جيد.

كما تعمل سامسونج على تطوير إصدارات أخرى من الهواتف القابلة للطي بعنوان Galaxy Z Fold S، مع إصدار أخر بعنوان Galaxy Fold Lite.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold Lite بأقل مستوى تسعير في هواتف الشركة القابلة للطي، أيضاً أطلقت سامسونج الصفحة الرسمية الخاصة بالهاتف بالفعل على موقعها الرسمي في الهند.

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ويأتي الإصدار منخفض التكلفة من هواتف سامسونج القابلة للطي بنموذج رقم SM-F415، وهو الرقم الذي رصد في تسريبات سابقة، ويظهر أيضاً على الصفحة الرسمية التي أطلقت من سامسونج في الهند، لذا من المتوقع أن يكون السوق الهندي من بين الأسواق الأولى التي يتوفر بها هذا الإصدار.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold Lite سيتيمز بتصميم زجاجي معدني، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، كما ينطلق بسعر 1099 دولار تقريباً.

يذكر أن هاتف سامسونج قد رصد بالفعل في قوائم WiFi Alliance بعد أن تم إعتماد الهاتف رسمياً، حيث يظهر الهاتف بنموذج رقم SM-F415F/DS، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التسريبات لنتعرف على مواصفات هاتف Galaxy Z Fold Lite وموعد إطلاق الهاتف رسمياً.

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