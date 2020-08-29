تكنولوجيا: صور حية لهواتف هواوي المرتقبة Enjoy 20 Plus وEnjoy 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية لهواتف Enjoy 20 وأيضاً Enjoy 20 Plus، والتي إستعرضت ألوان الإصدارات الجديدة وتفاصيل مواصفات هاتف Enjoy 20 Plus كاملة.

يظهر هاتف Enjoy 20 Plus في الصور الحية بتصميم بدون نتوء أو ثقب في الشاشة، كما يضم شاشة LCD بحجم 6.63 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما أكدت الصور الحية على أن الهاتف يضم معالج MediaTek MT6853 مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

كما ينطلق هاتف Enjoy 20 Plus بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 10.1، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل ومسشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في وحدة منبثقة بدقة 16 ميجا بيكسل.

Advertisements

أيضاً تقدم هواوي هاتف Enjoy 20 Plus قريباً بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، مع بطارية بقدرة 4200 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 8.95مم، كما يتميز بوزن 197 جرام، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر ظهر هاتف Enjoy 20 في الصور الحية باللون الأسود اللامع، مع تصميم مربع الشكل لوحدة الكاميرة الخلفية، كما يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار، لذا نترقب الحدث الرسمي لإطلاق الإصدارات الجديدة المتوقع عقده في بداية شهر سبتمبر المقبل.

المصدر

اعلان





