شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. ابتكار شريحة معدنية فى الدماغ تتحكم بالأحلام وتلغى الشعور بالحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Neuralink التابعة لعملاق التكنولوجيا إيلون ماسك عن تقنية ثورية، بعدما أزاحت الشركة الستار عن شريحة بحجم العملة المعدنية بدون أسلاك، والتي يمكنها القيام بعدد من المهام والوظائف غير المسبوقة.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل هذه الشريحة التقنية..

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