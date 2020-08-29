شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه إنهاء أبل لحساب Epic Games من متجر آب ستور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن إنهاء عمل حساب شركة "Epic Games" المطورة للعبة فورتنايت في متجر التطبيقات "آب ستور" وذلك في الوقت الذى تدور فيه معركة قانونية بشأن إرشادات الدفع داخل التطبيق الخاصة بالشركة المصنعة لهاتف أيفون، واتهام هذه الإرشادات بأنها تشكل احتكارًا.

Advertisements

ماذا تعني هذه الخطوة؟

رغم أن أبل أعلنت أن تحركها لن يؤثر على محرك الألعاب "Unreal" من "Epic Games"، وهي أداة برمجية يعتمد عليها المئات من صانعي التطبيقات الآخرين، إلا أنه في نفس الوقت يعني أن مستخدمي آيفون لن يتمكنوا من تنزيل فورتنايت أو ألعاب "Epic Games" الأخرى من خلال متجرها.

لكن في نفس الوقت سيظل اللاعبين الذين قاموا بتنزيل ألعاب "Epic Games" قادرين على اللعب، لكن لن يكونوا قادرين على إجراء عمليات شراء داخل التطبيق باستخدام نظام الدفع من آبل.

فيما جاءت هذه الخطوة من قبل أبل بعد أن نفّذت صانعة الألعاب الشهيرة ميزة للسماح لمستخدمي آيفون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق مباشرةً، بدلاً من استخدام نظام الشراء داخل التطبيق من آبل، الذي يفرض عمولات بنسبة 30%، وقالت شركة آبل في بيان: أوصت المحكمة بأن تمتثل شركة "Epic Games" لإرشادات متجر التطبيقات بينما تمضي قضيتها قدمًا، وهي الإرشادات التي اتبعوها على مدار العقد الماضي.