شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق إنجازا قد يغير فهمنا للكون حولنا.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم باحثون فى جوجل أنهم أجروا أول محاكاة على الإطلاق لتفاعل كيميائى باستخدام تقنية الكم، فى خطوة قد تمثل حقبة جديدة فى فهمنا للكون من حولنا، واستخدم فريق AI Quantum، المعالج الكمى Sycamore الذى يبلغ حجمه 54 كيوبت (بت كمي)، لمحاكاة التغييرات فى تكوين الجزيء الأساسى المعروف باسم الديازين، والذى يتكون من ذرتى نيتروجين وذرتين من الهيدروجين.

ويستخدم Sycamore، مثل جميع أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وحدات منطقية تسمى "كيوبتات" الموجودة فى الضباب، والذى يسمح لأجهزة الكمبيوتر الكمومية بتنفيذ حسابات معقدة، من نوع وعلى نطاق لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر التقليدية التعامل معه، ونشر البحث فى مجلة Science، وقد يمثل بدايات متواضعة لنهج جديد تماما فى الكيمياء، وبغض النظر عن البساطة الواضحة لجزيء الديازين، نجح الكمبيوتر الكمى فى وصف التطور والتغيرات الموضعية لذرات الهيدروجين بدقة، حسب روسيا اليوم.

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وحقق Sycamore نتائج فى دقائق معدودة فقط، من شأنها أن تستغرق أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية آلاف السنين لحسابها، بالضبط نوع القوة الحسابية اللازمة للتأثير على تغيير غير مسبوق، فى فهمنا لبنات البناء الأساسية للعالم من حولنا، والأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن مهندسى جوجل استخدموا 12 فقط من 54 كيوبت، فى معالج Sycamore، لإجراء حسابات الديازين.

ويقول رايان بابوش، من جوجل: "نجرى الآن حسابات كمومية للكيمياء بمقياس مختلف تماما، إذ كان العمل السابق يتألف من حسابات يمكنك إجراؤها أساسا باستخدام قلم رصاص وورقة يدويا، ولكن العروض التوضيحية التى ننظر إليها الآن، ستحتاج بالتأكيد إلى جهاز كمبيوتر للقيام بذلك".

ويعتقد بابوش أيضا أنه بمجرد تحقيق التكنولوجيا وتطويرها بالكامل، قد نتمكن حتى من تطوير مواد كيميائية جديدة تماما باستخدام المحاكاة الكمية.