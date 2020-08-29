شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سيارة طائرة تقلع فى اليابان وعلى متنها شخص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يصبح الحلم الذي دام عقودًا من الطيران في السماء مثل القيادة على الطرق السريعة أقل وهمًا، حيث قامت شركة SkyDrive اليابانية، من بين عدد لا يحصى من مشاريع "السيارات الطائرة" حول العالم، بتنفيذ رحلة تجريبية ناجحة وإن كانت متواضعة وعلى متنها شخص واحد.

وفي مقطع فيديو عُرض مؤخرا، رفعت أداة غريبة تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمراوح على ارتفاع عدة أقدام "متر إلى مترين" عن الأرض ، وظلّت تحوم في منطقة شبكية لمدة أربع دقائق، قال توموهيرو فوكوزاوا ، الذي يرأس جهود SkyDrive ، إنه يأمل أن تتحول "السيارة الطائرة" إلى منتج واقعي بحلول عام 2023 ، لكنه أقر بأن جعلها آمنة أمرًا بالغ الأهمية.

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وقال لوكالة أسوشيتيد برس: "من بين أكثر من 100 مشروع للسيارات الطائرة في العالم ، لم ينجح سوى عدد قليل من الأشخاص على متنها" وأضافت: "آمل أن يرغب الكثير من الناس في ركوبها والشعور بالأمان"، وقال فوكوزاوا إن الآلة يمكنها الطيران حتى الآن من خمس إلى 10 دقائق فقط ، لكن إذا كان ذلك يمكن أن يصبح 30 دقيقة ، فستكون لديها إمكانات أكبر ، بما في ذلك السفر إلى أماكن مثل الصين.

وعلى عكس الطائرات والمروحيات ، eVTOL ، أو التى تعتمد على تقنية "الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي" ، توفر المركبات السفر الشخصي السريع من نقطة إلى نقطة ، على الأقل من حيث المبدأ، ويمكنها أن تتيح التخلص من متاعب المطارات والاختناقات المرورية وتكلفة توظيف الطيارين ، ويمكنها الطيران تلقائيًا.

ويقارن الخبراء الضجة حول السيارات الطائرة بالأيام التي بدأت فيها صناعة الطيران مع الأخوين رايت وصناعة السيارات مع Ford Model T. Lilium في ألمانيا ، و Joby Aviation في كاليفورنيا و Wisk ، وهو مشروع مشترك بين شركة Boeing Co. Hawk Corp ، تعمل أيضًا على مشاريع eVTOL.