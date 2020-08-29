سامسونغ تهدف الى شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - تستعد شركة سامسونغ لإطلاق شاحن لاسلكي جديد، بحيث يمكن للجهاز، الذي يُزعم أنه يحمل اسم شاحن سامسونغ اللاسلكي الثلاثي (Samsung Wireless Charger Pad Trio)، شحن (Galaxy Note 20) و (Galaxy Watch 3) و (Galaxy Buds Live) في الوقت نفسه.

وشارك المُسرب الشهير إيفان بلاس (Evan Blass) صورة الشاحن عبر صفحته على منصة (Patreon).

وتُظهر الصورة لوحة شحن مطولة مع مساحة كبيرة لثلاثة أجهزة مختلفة، ويمكنك إذا نظرت عن كثب رؤية رموز لثلاثة أنواع مختلفة من الأجهزة، من ضمنها الهاتف الذكي والساعة الذكية وسماعات الأذن.

وتحتوي الصورة أيضًا على محول طاقة، مما يؤكد أنه سيشحن عبر منفذ (USB-C).

وبينما توفر الصورة بعض الأدلة حول ما يمكن توقعه من الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Pad Trio)، لا تزال هناك تفاصيل لا نعرفها.

وعلى سبيل المثال، ليس من الواضح ما هو ملف الشحن اللاسلكي (Qi) الذي سيدعمه الشاحن ومدى سرعة شحن كل جهاز في وقت واحد.

وتقدم شركة سامسونغ حاليًا وسادة الشاحن اللاسلكي المزدوج (Wireless Charger Duo Pad)، التي يمكنها شحن جهازين معًا (هاتف ذكي وساعة ذكية، أو هاتفان ذكيان).

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وبعد عامين، يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية أصبحت جاهزة لتقديم خليفة وسادة الشاحن اللاسلكي المزدوج عبر ملحق أكبر مصمم لخدمة ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

ومن المتوقع أن يوفر الشاحن الجديد دعمًا لقدرة 15 واط، مما يجعله مطابقًا لقدرة وسادة الشاحن اللاسلكي المزدوج.

وفي حين أن وسادة الشاحن اللاسلكي المزدوج (Wireless Charger Duo Pad) تتميز بلوحة بزاوية لرؤية شاشة هاتفك الذكي بسهولة، يبدو أن الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Pad Trio) مسطح.

يذكر أن أجهزة الشحن اللاسلكية الثلاثية ليست شيئًا جديدًا، لكن لم نر شاحنًا من سامسونج نفسها.

ومع إطلاق الشركة للعديد من الأجهزة المختلفة القادرة على الشحن اللاسلكي في الشهر الماضي، فليس من المستغرب أن نرى سامسونج تعمل على شاحن لاسلكي جديد.

وليس من الواضح متى سيتم إطلاق الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Pad Trio) أو كم سيكلف، حيث تبلغ تكلفة وسادة الشاحن اللاسلكي المزدوج (Wireless Charger Duo Pad) ما يصل إلى 99 دولارًا.

ولدى شركة سامسونغ حدث (Unpacked) آخر مخطط له للكشف عن جهاز (Galaxy Z Fold 2) في الأول من شهر سبتمبر، لذلك ربما سنحصل على تفاصيل رسمية بعد ذلك الحدث.