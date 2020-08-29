كيفية التحكم في ميزة تتبع الموقع في هاتف أندرويد

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - قد يكون أمراً ضرورياً، في بعض الأحيان، تفعيل ميزة (خدمات الموقع) Location Servicesفي هاتف أندرويد الخاص بك ، خاصة إذا كنت تستخدم تطبيق يعتد علة موقعك الجغرافي، مثل: أوبر أو خرائط جوجل أو تطبيق للطقس، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن تُشكل هذه الميزة خطورة بالغة على خصوصيتك، من خلال إتاحة الفرصة لشركات مثل: جوجل أو فيسبوك لتتبع موقعك طول الوقت لاستهدافك بالإعلانات، مما يتطلب منك إيقاف هذه الميزة أو على الأقل التحكم في كيفية عملها.

كيف يمكنك إيقاف ميزة تتبع الموقع أو التحكم فيها في هاتف أندرويد؟

أولًا: كيفية منع جوجل من تتبع موقعك:

ربما تعلم أن جوجل يمكنها تتبع موقعك من خلال تطبيق خرائط جوجل، ولكن قد لا تدرك أن هاتف أندرويد الخاص بك يتتبع أيضًا تحركاتك وأنشطتك من خلال العديد من التطبيقات المدمجة الأخرى، ولكن يمكنك إيقاف تتبع الموقع في هاتفك بكل سهولة، ولكن تذكر أن بعض التطبيقات، مثل: أوبر أو تطبيق الطقس أو تطبيق الخرائط قد لا تعمل بشكل جيد وبعض الحالات تكون غير قابلة للاستخدام تمامًا.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل myactivity.google.com في متصفح الويب الخاص بك.

اضغط على خيار (عناصر التحكم في النشاط) Activity Controls في القائمة الموجودة في الجهة اليمنى من الشاشة.

قم بالتمرير للأسفل لعرض الأنشطة المختلفة واختر أي نشاط ترغب في إيقاف تشغيله.

كما يمكنك أيضا حذف (معلومات الجهاز) Device Information في هاتفك، التي تتضمن معلومات حول جهات الاتصال والتقويم وسجل البحث والمشاهدة في يوتيوب و (تخصيص الإعلان) Ad personalization الذي يستخدم سجلك لاختيار الإعلانات التي ستراها.

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بعد حذف هذه البيانات، قد ترغب في حذف كل المعلومات أو بعضها التي تم جمعها بالفعل، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ارجع إلى صفحة (نشاطي) My Activity ثم اضغط على خيار (حذف النشاط حسب) Delete activity by في القائمة اليمنى.

ستظهر لك نافذة منبثقة تتيح لك حذف نشاطك بناءً على الفترة الزمنية: آخر ساعة، أو آخر يوم، أو كل الوقت، أو (فترة مخصصة) Custom range لتحديد نطاق زمني محدد.

ثانيًا: إيقاف تتبع جوجل لموقعك في هاتف أندرويد:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف أندرويد الخاص بك.

اضغط على خيار (حسابات) Accounts ثم اختر حساب بريدك الإلكتروني في جوجل.

اضغط على خيار (حساب جوجل) Google Account.

اضغط على خيار (إدارة البيانات والتخصيص) Manage your data & personalization.

ضمن خيار (عناصر التحكم في النشاط) Activity controls يمكنك إيقاف مراقبة الأنشطة المختلفة.

إذا كنت تريد المزيد من التحكم الدقيق في أنشطتك، فيمكنك التمرير لأسفل وتحديد (إدارة عناصر التحكم في نشاطك) Manage your activity controls.

ثالثًا: تشغيل ميزة تتبع الموقع وإيقافها بحسب الحاجة:

إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تشغيل ميزة تتبع الموقع أو إيقاف تشغيلها كما تريد، فيمكنك القيام بذلك من خلال استخدام مركز الإشعارات في شاشة الهاتف الرئيسية، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الرموز لميزات نظام التشغيل الأكثر استخدامًا.

للقيام بذلك قم بالسحب للأسفل في شاشة الهاتف الرئيسية لإظهار أيقونات الإعدادات السريعة، حيث سترى مجموعة من الأيقونات لأشياء مثل Bluetooth وWi-Fi، ابحث عن رمز الموقع وقم بالضغط عليه لتشغيله أو إيقافه عندما تريد استخدام تطبيق الخرائط أو أي تطبيق يتطلب ميزة تتبع الموقع.