أسهم التكنولوجيا ترفع ستاندرد أند بورز 500 لإغلاق قياسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 17 دقيقة

ارتفعت سوق الأسهم الأميركية الجمعة، وقادت شركات التكنولوجيا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ليغلق على ذروة قياسية للمرة السادسة منذ 18 آب.

صعد المؤشر ناسداك المجمع هو الآخر إلى مستوى إقفال قياسي مرتفع وانتقل المؤشر القيادي داو جونز الصناعي إلى جانب المكاسب على صعيد العام الحالي.

ويبدو أن آب الحالي سيكون الأفضل لستاندرد اند بورز 500 منذ 34 عاما.

وختمت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة معاملات الأسبوع أعلى من إغلاق الجمعة الماضية، في مكاسب أسبوعية هي الخامسة على التوالي لكل من ستاندرد اند بورز وناسداك.

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وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس ويلث أدفيزورز في نيويورك، “أسهم التكنولوجيا قادت جانبا كبيرا من التعافي هذا العام، لكننا نرى المجال يتسع، وهو ما يساعد مؤشرات مثل داو جونز الصناعي.”

وتعززت مكاسب الأسهم بعد أن قال مساعد كبير للرئيس دونالد ترامب إن الرئيس مستعد لتوقيع قانون لتخفيف تداعيات فيروس كورونا قيمته 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد أربعة أسابيع من حلول أجل إعانات بطالة استثنائية لملايين الأميركيين.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 160.77 نقطة بما يعادل 0.56 في المئة ليصل إلى 28653.04 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 23.3 نقطة أو 0.67 في المئة مسجلا 3507.85 نقطة، وتقدم ناسداك 70.30 نقطة أو 0.6 في المئة إلى 11695.63 نقطة.

ستاندرد آند بورز هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركة مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الاسهم والسندات.