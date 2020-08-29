تكنولوجيا: أول صورة بكاميرة السيلفي المدمجة أسفل الشاشة في هاتف ZTE Axon 20 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة ZTE على Weibo مؤخراً أول عينة للتصوير بكاميرة هاتف Axon 20 5G الأمامية المدمجة أسفل الشاشة، والتي أكدت على أن كاميرة الهاتف تقدم صور واضحة وبدون وميض أو تأثير ضبابي.

تستعد شركة ZTE لتحقيق الريادة في سوق الهواتف الذكية بإصدارها الأول من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة Axon 20 5G والذي ينطلق رسمياً في الأول من سبتمبر.

مع إقتراب حدث ZTE للإعلان عن هاتف Axon 20 5G المميز بكاميرة أمامية أسفل الشاشة، تستمر الشركة في الكشف عن لمحات من مميزات وآداء هذا الإصدار، حيث إستعرضت خلال الفترة الماضية آداء كاميرة الهاتف الرئيسية في التصوير، ومن جديد قدمت الشركة على Weibo أول صورة إلتقطتها عدسات الكاميرة الأمامية.

كما كشفت شركة ZTE عن تفاصيل أكثر حول كيفية تحقيق تقنية التصوير بكاميرة أسفل الشاشة في شاشة OLED، دون أن تظهر تأثيرات ضبابية في الصور أو تأثير وميض من الشاشة التي تأتي فوق عدسات الكاميرة.

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ولقد أكدت ZTE على نجاحها في تطوير طبقة مقاومة للإنعكاس إلى أعلى عدسات الكاميرة الأمامية، والتي تعمل على رفع نسبة الشفافية والوضوح لأعلى مستوى دون أن تنخفض جودة الصور.

كما أشارت ZTE إلى أن هاتف Axon 20 5G يضم 7 طبقات تشمل الزجاج الخاص بالحماية، وpolarizer، ولوحات خاصة باللمس، زجاج التغليف، وشاشة OLED، مع عناصر تدعم آداء إنسيابي في الهواتف الحديثة، أيضاً قامت الشركة بطلاء كافة الطبقات بمادة عالية التوصيل وتدعم الشفافية والوضوح في نفس الوقت لمنع أي إنحراف في البصر، أو تغيير في الألوان مع دعم تفاصيل أكثر دقة في الصور.

يذكر أن ZTE قد أكدت على خططها لشرح تفاصيل تقنية الشاشة كاملة في حدث الشركة المقرر عقد في 1 من سبتمبر، لذا نترقب موعد كشف النقاب عن هاتف Axon 20 5G رسمياً خلال أيام.

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