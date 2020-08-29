تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف موتورولا القادم MOTO RAZR 2 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف Moto RAZR 2020 للأضواء من جديد اليوم قبل الإعلان الرسمي المرتقب، حيث تستعرض أحدث التسريبات تفاصيل أكثر حول إصدار موتورولا الثاتي من الهواتف القابلة للطي بالتصميم الصدفي.

تعقد شركة موتورولا الحدث القادم في 9 من شهر سبتمبر المقبل، للإعلان عن الجيل الجديد من هواتف Moto RAZR، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر AT&T، كُشِف عن صور للهاتف من دليل المستخدم، والذي يستعرض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وتوضح الصور المسربة أن هاتف Moto RAZR 2020 يأتي بزر التشغيل في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن إلى الأعلى، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف مع شعار موتورولا دون تغيير عن الإصدار السابق.

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ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن موتورولا ستضم براءة إختراع في هذا الإصدار، حيث سيتم دمج الشاشة القابلة للطي في إطار يتميز بحساسية اللمس لدعم تنفيذ المهام وفقاً لقوة اللمس، أو الإيماءات على إطار الشاشة، حيث من المتوقع أن تدعم هذه الميزة تنفيذ حتى 20 إجراء.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Moto RAZR 2020 برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف شاشة P-OLED بحجم 6.2 إنش، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 2.7 إنش.

كما تدعم موتورولا هاتف Moto RAZR 2020 بترقية جديدة في إعدادات الكاميرة التي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

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