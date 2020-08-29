سامسونج تعرض Galaxy Z Fold 2 للطلب المسبق، ونسخة Thom Browne قادمة هي الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج للإعلان رسميًا عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، ولكن هذه المرة سيتم الكشف عن مواصفاته التقنية الكاملة وأسعاره الرسمية. قبل الحدث المقرر عقده في الأسبوع المقبل، قامت سامسونج بريطانيا بإدراج الهاتف Galaxy Z Fold 2 باللونين البرونزي والأسود على موقعها الرسمي وتعرضهما للطلب المسبق مقابل 1799 جنيه إسترليني علمًا أن تاريخ بدء شحن الطلبات هو 17 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم عرض الهاتف للبيع بشكل رسمي في اليوم 18 سبتمبر.

تكشف لنا مقارنة سريعة أن شركة سامسونج قامت بتقليص سعر الهاتف Galaxy Z Fold 2 بمقدار 100 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة مقارنة بـ Galaxy Fold الحالي الذي تم بيعه بنحو 1900 جنيه إسترليني. من المتوقع أيضًا أن يتم تقليص سعر الهاتف Galaxy Z Fold 2 كذلك بنحو 100 يورو في أوروبا حيث تردد أنه سيُكلف إبتداءً من 1999 يورو. وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد أدلة على أن سامسونج ستقوم كذلك بإطلاق نسخة Thom Browne من الهاتف Galaxy Z Fold 2 على الرغم من أنه ليست هناك أي تفاصيل بشأن الأسعار والتوافر.